حاكما عجمان وأم القيوين والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على جثمان عبدالله المعلا

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس في أم القيوين، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس.

وتقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، التعازي من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده، خلال زيارتهما مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيهما ومواساتهما، داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.

صلاة

وأدى صلاة الجنازة على الفقيد، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، والشيخ حميد بن أحمد المعلا.

والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين.

والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن راشد المعلا. كما أدى الصلاة عدد من كبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وأعيان ووجهاء البلاد، والمواطنين، والمقيمين. وشيع جثمان الفقيد عقب الصلاة إلى مقبرة أم القيوين حيث ووري الثرى.