مبادرات محمد بن زايد.. دعم حيوي للنهوض بالقطاع الصحي عالمياً

يعد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رائد العمل الإنساني في العالم، ومن أبرز الشخصيات الملهمة في هذا المجال، بما يمتلكه سموه من مسيرة حافلة في إغاثة الشعوب، ودعم المشروعات والبرامج الخيرية والإنسانية والصحية في العالم أجمع، وتوجيهات سموه لدعم التكنولوجيا والابتكار، وتسخيرهما، لتحقيق مستقبل آمن ومستدام للبشرية كلها، وتحسين جودة الخدمات الطبية للمرضى في العالم.

وتمثل صحة الإنسان أولوية لطالما أكد عليها صاحب السمو رئيس الدولة، إذ يرى سموه أن الاستثمار في الصحة أولوية رئيسية في استراتيجية الإمارات التنموية ورؤيتها للمستقبل، مشدداً على التزام الإمارات بمواصلة العمل لدعم الصحة وجهود مكافحة الأمراض في العالم.

وعلى مدى السنوات الماضية، شكلت توجيهات ورؤية صاحب السمو رئيس الدولة، الأساس الذي انطلقت منه مبادرات الإمارات ومساهماتها ومشاريعها الإنسانية، التي استهدفت تعزيز البرامج الصحية والعلاجية، وتنفيذ حملات التطعيم، وتوفير اللقاحات لملايين الأطفال حول العالم.

وأسهمت المبادرات الإنسانية لصاحب السمو رئيس الدولة في تعزيز مكانة الإمارات ضمن الدول الرائدة عالمياً في تقديم المساعدات التنموية والعمل الخيري، إذ أضحت عنصراً ثابتاً ودائماً في مواجهة أغلب الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم، بصرف النظر عن المكان، أو العرق، أو الدين.

ويمثل حصول صاحب السمو رئيس الدولة على جائزة ((الشخصية الإنسانية العالمية)) من برلمان البحر الأبيض المتوسط، في مايو الماضي، حجم العرفان والتقدير العالمي لدور سموه وإسهاماته المستمرة في جهود الإغاثة الإنسانية حول العالم، التي كرست مكانته كأحد أبرز النماذج المضيئة في تاريخ العمل الإنساني.

وتزخر مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالعديد من المبادرات الهادفة للنهوض بالقطاع الصحي في العالم، وتعزيز المنظومة الدولية لمكافحة الأوبئة الأكثر تهديداً لحياة البشر، فخلال جائحة ((كوفيد 19))، سارع سموه إلى مد يد العون إلى العالم، دون تفرقة أو تمييز، ووصلت مساعدات الإمارات، بتوجيهات سموه، إلى 135 دولة، كما أسهمت الأيادي البيضاء لسموه بشكل كبير في المبادرات المعنية بالقضاء على الأمراض المدارية المهملة، التي تشكل أكثر الأمراض المعدية فتكاً في العالم، وتؤثر في حياة أكثر من 1.6 مليار نسمة.

وأطلق سموه في عام 2017 صندوق ((بلوغ الميل الأخير))، وهي مبادرة مدتها 10 سنوات، بقيمة 100 مليون دولار، بهدف التمهيد لإنهاء مرضين مداريين مهملين ومدمرين، هما: العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفاوي.

مشروع

وفي إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، قدم المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان من عام 2014 حتى نهاية العام 2022 نحو 667.5 مليون جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال، مستهدفة 17 مليون طفل في باكستان.

كما يعد معهد ((غلايد)) الذي تأسس عام 2019 على يد سموه، بالاشتراك مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، إضافة حاسمة إلى قطاع الصحة العالمي وجهوده في تسريع القضاء على الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها، ولا سيما الملاريا وشلل الأطفال والأمراض المدارية المهملة والخيطيات اللمفاوية والعمى النهري.

وإثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وجه سموه بإطلاق عملية ((الفارس الشهم 2))، التي قدمت العلاج إلى 13.4 ألف حالة. وفي 5 نوفمبر الماضي، أمر صاحب السمو رئيس الدولة ببدء عملية ((الفارس الشهم 3)) لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، التي تضمنت إرسال المساعدات الإنسانية والصحية والأدوية، كما دشنت الإمارات مستشفى ميدانياً متكاملاً في القطاع، وأرسلت مستشفى عائماً إلى قبالة سواحل مدينة العريش لمعالجة المرضى والمصابين الفلسطينيين.

ووجه صاحب السمو رئيس الدولة باستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من غزة من مختلف الفئات العمرية لتلقي العلاجات وجميع أنواع الرعاية الصحية في مستشفيات الدولة، كما وجه سموه باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بدأت دولة الإمارات، مؤخراً، حملة تطعيم طارئة في قطاع غزة، في خطوة استراتيجية لحماية أكثر من 640 ألف طفل من خطر شلل الأطفال.

دعم الابتكارات

وفي إطار دعم سموه للابتكارات والتقنيات التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق مستقبل صحي آمن ومستدام للبشرية، وجه صاحب السمو رئيس الدولة بإطلاق ((مبادرة محمد بن زايد للماء)) لمواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة المياه.

وتهدف المبادرة إلى تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجة ندرة المياه، إضافة إلى اختبار فاعلية هذه الحلول لمواجهة هذا التحدي العالمي المتفاقم.

وفي الأول من مارس الماضي جرى الإعلان عن شراكة بين ((مبادرة محمد بن زايد للماء)) ومؤسسة ((إكس برايز)) الأمريكية، تهدف إلى إطلاق مسابقة للحد من ندرة المياه، تمولها المبادرة بمبلغ 150 مليون دولار، وتتضمن جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 119 مليون دولار لتحفيز المبتكرين حول العالم على تقديم حلول فاعلة ومستدامة وتطويرها لتعزيز كفاءة تقنيات تحلية المياه وتكلفتها، كما أسهمت الإمارات خلال السنوات الماضية في دعم مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن بمبلغ 150 مليون دولار لإنشاء ((معهد الشيخ زايد للابتكار في جراحة الأطفال))، ومبلغ 30 مليون دولار لإنشاء ((مجمع الأبحاث والابتكارات))، وذلك في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تحسين حياة الأطفال من مختلف أنحاء العالم من خلال دعم تطوير العلاجات التي تنقذ حياتهم وتعزيز مستويات الخدمات الصحية المبتكرة المقدمة لهم.