محمد بن زايد وبايدن يؤكدان الشراكة الدفاعية الدائمة ويعلنان شراكات تكنولوجية واقتصادية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان مشترك بعد لقائهما في البيت الأبيض، أول من أمس، الشراكة الاستراتيجية والدفاعية الدائمة بين البلدين، وأعلنا عن شراكات ومبادرات تكنولوجية واقتصادية وغيرها.

وأكد بايدن التزام بلاده بقوة بأمن الإمارات والدفاع عنها، والعمل على تسهيل حصولها على القدرات اللازمة للدفاع عن شعبها وأراضيها. وأعلن أن الإمارات شريك دفاعي رئيسي في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا والمحيط الهندي.

وأشار البيان إلى أن الرئيسين يتطلعان إلى تعزيز الشراكات في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة اللازمة للذكاء الاصطناعي، لقيادة التحول العالمي نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة وابتكاراً.ورحبا بالشراكة بين الشركات التكنولوجية في البلدين، لتوفير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية المتقدمة إلى دول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا. وقررا توسيع العلاقات بين المجتمعات العلمية والأكاديمية.

وشدد الرئيسان على أن الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني أمر حيوي لنمو الاقتصاد الرقمي وتطوره، وجددا التزامهما المشترك بضمان شبكة إنترنت عالمية، مفتوحة، وآمنة، وموثوقة.

كما ناقش الرئيسان التقدم المحرز في الجهود المبذولة لبناء عالم أكثر ترابطاً وتكاملاً من خلال الالتزام بتأمين سلاسل التوريد، وضمان مرونتها عبر الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي.

وأشاد بايدن بالدور الرائد للإمارات في الاستثمارات الاستراتيجية عالمياً، لضمان الوصول الموثوق إلى البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ والمناجم ومراكز اللوجستيات.

واعتمد الرئيسان مبادرات واستثمارات في الطاقة النظيفة، وشراكات في مجال الفضاء.

وناقش الرئيسان الحرب في غزة، وأكدا التزامهما بمواصلة العمل معاً لإنهاء الصراع، داعيين إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2735.

كما أكدا ضرورة التزام جميع الأطراف بواجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي. وشدد الرئيسان على الحاجة المستمرة والعاجلة لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية دون عوائق، وبحجم يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة بين السكان المدنيين في جميع أنحاء غزة.

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