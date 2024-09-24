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ابتعدوا عن كيماويات الشعر

9/24/2024 7:11:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كثيرا‭ ‬ما‭ ‬نتعجل‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬الأحكام‭ ‬حول‭ ‬الأشخاص‭ ‬أو‭ ‬الأفعال،‭ ‬ثم‭ ‬نكتشف‭ ‬ان‭ ‬أحكامنا‭ ‬جاءت‭ ‬فطيرة‭ ‬أي‭ ‬لم‭ ‬تختمر‭ ‬وتستوي‭ ‬على‭ ‬نار‭ ‬هادئة‭ ‬من‭ ‬التأني‭ ‬وحسن‭ / ‬سوء‭ ‬الظن،‭ ‬وعند‭ ‬إدراكي‭ ‬لحقيقة‭ ‬أنني‭ ‬لست‭ ‬الحكم‭ ‬التُرضى‭ ‬حكومته‭ (‬التُرضى‭ ‬هذه‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬شعر‭ ‬للفرزدق،‭ ‬وصارت‭ ‬شاهدا‭ ‬على‭ ‬جواز‭ ‬ادخل‭ ‬الالف‭ ‬واللام‭ ‬على‭ ‬الفعل‭)‬،‭ ‬صرت‭ ‬لا‭ ‬أحكم‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬بمظاهرهم‭ ‬الخارجية،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اكتشفت‭ ‬انني‭ ‬ظلمت‭ ‬نفسي‭ ‬وظلمت‭ ‬غيري‭ ‬عندما‭ ‬تعجلت‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬أحكام‭ ‬بالسوء‭ ‬على‭ ‬أشخاص‭ ‬طيبين،‭ ‬قياسا‭ ‬على‭ ‬طريقتهم‭ ‬في‭ ‬اللبس‭ ‬او‭ ‬الكلام،‭ ‬او‭ ‬عندما‭ ‬حسبت‭ ‬آخرين‭ ‬ملائكة‭ ‬أطهار،‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬مظهرهم‭ ‬الخارجي،‭ ‬واتضح‭ ‬لاحقا‭ ‬انهم‭ ‬مخاتلون‭ ‬ومنافقون‭ ‬يتقنون‭ ‬فن‭ ‬التمثيل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وقد‭ ‬قلت‭ ‬مرارا‭ ‬وسأظل‭ ‬أقول‭ ‬إنني‭ ‬لا‭ ‬اعتبر‭ ‬الشاب‭ ‬الذي‭ ‬يكوي‭ ‬شعره‭ ‬و‮«‬يسبسبه‮»‬‭ ‬جانحا‭ ‬او‭ ‬منحرفا‭. ‬ولا‭ ‬ذاك‭ ‬الذي‭ ‬يقص‭ ‬شعره‭ ‬بطريقة‭ ‬عجيبة‭ ‬وغير‭ ‬مألوفة‭ ‬‮«‬شاذا‮»‬‭. ‬أقول‭ ‬هذا‭ ‬رغم‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬أسمح‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬ولدي‭ ‬الاثنين‭ ‬بكي‭ ‬الشعر‭ ‬او‭ ‬قصِّه‭ ‬جريا‭ ‬وراء‭ ‬موضات‭ ‬وصرعات‭ ‬تتوالى‭ ‬علينا‭ ‬وكأننا‭ ‬‮«‬ناقصين‭ ‬بلاوي‮»‬‭.‬

واعتقد‭ ‬انني‭ ‬أعاني‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬حميد‭ ‬من‭ ‬ازدواج‭ ‬الشخصية،‭ ‬ذلك‭ ‬أنني‭ ‬‮«‬تقليدي‮»‬‭ ‬في‭ ‬نواح‭ ‬كثيرة،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬مستجدات‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬عصرنا‭ ‬الراهن‭ ‬الذي‭ ‬أعيش‭ ‬على‭ ‬هامشه‭ ‬كمتفرج‭ ‬لا‭ ‬أرفضها‭ ‬لغيري‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬رفضتها‭ ‬لنفسي‭: ‬مثلا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬أضع‭ ‬شيئا‭ ‬على‭ ‬شعر‭ ‬رأسي،‭ ‬بل‭ ‬لا‭ ‬استخدم‭ ‬الشامبو‭ ‬في‭ ‬غسله‭ (‬وعلى‭ ‬مسؤوليتي‭ ‬فالصابون‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الصودا‭ ‬الكاوية‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬أمانا‭ ‬من‭ ‬معظم‭ ‬أنواع‭ ‬الشامبو‭). ‬وأود‭ ‬اليوم‭ ‬ان‭ ‬أخاطب‭ ‬جيلا‭ ‬كاملا‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬يستخدم‭ ‬المادة‭ ‬التي‭ ‬تسمى‭ ‬جل‭ ‬‮«‬ gel ‮»‬‭ ‬لإعطاء‭ ‬الشعر‭ ‬لمعانا‭ ‬وللحفاظ‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬التسريحة،‭ ‬فبعض‭ ‬أنواع‭ ‬الجل‭ ‬هذا‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬النهود‭ ‬عند‭ ‬الرجال‭. ‬نعم‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬يستخدمها‭ ‬طفلا‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭ ‬فإن‭ ‬نهداه‭ ‬قد‭ ‬يبدآن‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬بمعدلات‭ ‬تضاهي‭ ‬المعدلات‭ ‬الأنثوية‭.. ‬قرأت‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬نيو‭ ‬إنجلند‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬بحث‭ ‬أجرته‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬بجامعة‭ ‬كولورادو‭ ‬الأمريكية‭ ‬والمعهد‭ ‬الوطني‭ ‬الامريكي‭ ‬للصحة‭. ‬فقد‭ ‬اكتشف‭ ‬الباحثون‭ ‬ان‭ ‬الجل‭ ‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬الخزامى‭ ‬وزيت‭ ‬شجرة‭ ‬الشاي‭ ‬يسبب‭ ‬اضطرابات‭ ‬هرمونية‭ ‬تقود‭ ‬الى‭ ‬الحالة‭ ‬التي‭ ‬يسميها‭ ‬الأطباء‭ ‬غاينيكوماستيا‭ ‬وهي‭ ‬بروز‭ ‬صدر‭ ‬الرجل‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬غير‭ ‬مألوف،‭ ‬ويرجح‭ ‬ان‭ ‬الخزامى‭ ‬وزيت‭ ‬شجرة‭ ‬الشاي‭ ‬يسببان‭ ‬خللا‭ ‬في‭ ‬إشارات‭ ‬هرمونات‭ ‬الأوستروجين‭ ‬والأندروجين‭. ‬دعنا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬العلمي‭ ‬‮«‬الكبير‮»‬‭ ‬واسأل‭ ‬نفسك‭: ‬هل‭ ‬لمعة‭ ‬شعرك‭ ‬تستأهل‭ ‬ان‭ ‬‮«‬ترحل‮»‬‭ ‬عن‭ ‬عالم‭ ‬الرجولة‭ ‬لتكتسب‭ ‬ملامح‭ ‬انثوية؟‭ ‬أعرف‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬قارئ‭ ‬يستخدم‭ ‬الجل‭ ‬سيقرأ‭ ‬الكلام‭ ‬المكتوب‭ ‬على‭ ‬الأنبوب‭ ‬او‭ ‬القارورة‭ ‬ليتأكد‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يحوي‭ ‬ذينك‭ ‬العنصرين‭ (‬قد‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬بعضهم‭ ‬ان‭ ‬الخزامى‭ ‬بالانجليزية‭ ‬هي‭ ‬اللافندر‭ (‬ lavender ‭) ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬يضمن‭ ‬لك‭ ‬انه‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬الجل‭ ‬الذي‭ ‬تستخدمه‭ ‬لا‭ ‬يحوي‭ ‬الخزامى‭ ‬فإنه‭ ‬قد‭ ‬يسبب‭ ‬لك‭ ‬الندامة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬يكتشف‭ ‬باحثون‭ ‬آخرون‭ ‬أن‭ ‬عناصر‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الجل‭ ‬تسبب‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أسوأ‭ ‬من‭ ‬الخنوثة‭! ‬هناك‭ ‬حكمة‭ ‬جعفرية‭ ‬أهديها‭ ‬للرجال‭ ‬والنساء‭: ‬إساءة‭ ‬الظن‭ ‬بمنتجات‭ ‬التجميل‭ ‬الكيميائية‭ ‬تجنبك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المتاعب‭ ‬الصحية‭. ‬فببساطة،‭ ‬فإن‭ ‬تعريض‭ ‬الجسم‭ ‬الى‭ ‬اي‭ ‬عنصر‭ ‬غريب‭ ‬عن‭ ‬تكوينه‭ ‬الطبيعي‭ ‬لابد‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬باهظ‭ ‬الثمن‭. ‬وآخر‭ ‬صرعات‭ ‬التجميل‭ ‬تبييض‭ ‬الأسنان‭ ‬في‭ ‬صالونات‭ ‬الكوافير‭ ‬بمواد‭ ‬كيمائية‭ ‬ bleach ‭ .. ‬تكتسب‭ ‬خلال‭ ‬دقائق‭ ‬صفين‭ ‬من‭ ‬اللؤلؤ‭.. ‬وبعد‭ ‬سنوات‭ ‬قليلة‭ ‬يتحول‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬الى‭ ‬نحاس‭ ‬صدئ‭! ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬تبييض‭ ‬الأسنان‭ ‬فالجأ‭ ‬الى‭ ‬طبيب‭ ‬أسنان‭ ‬فنان‭. ‬وأفضل‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬تقتدي‭ ‬بأبي‭ ‬الجعافر‭ ‬الذي‭ ‬إذا‭ ‬وقف‭ ‬أمام‭ ‬المرآة‭ ‬صاح‭: ‬ما‭ ‬شاء‭ ‬الله‭.. ‬عيني‭ ‬باردة‭.. ‬لولا‭ ‬أنك‭ ‬حلو‭ ‬وتجنن‭ ‬لما‭ ‬وجدت‭ ‬واحدة‭ ‬تقبل‭ ‬بك‭ ‬زوجا،‭.. ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أحلى‭ ‬من‭ ‬شعبولا‭ ‬والقذافي،‭.. ‬أعطاني‭ ‬الله‭ ‬عينين‭ ‬صينيتين‭ ‬ولكنهما‭ ‬تؤديان‭ ‬الغرض‭ ‬وأنفا‭ ‬إفريقيا‭ ‬عرضة‭ ‬بوصتان‭ ‬ويستطيع‭ ‬شفط‭ ‬الأوكسجين‭ ‬من‭ ‬كوكب‭ ‬زحل‭.. ‬قد‭ ‬يراني‭ ‬الآخرون‭ ‬شينا‭.. ‬جاتهم‭ ‬نيلة‭.. ‬أنا‭ ‬راضٍ‭ ‬بما‭ ‬قسم‭ ‬الله‭ ‬لي‭ ‬من‭ ‬تقاسيم‭ ‬وملامح‭ ‬ولا‭ ‬أقوم‭ ‬بتعديل‭ ‬شيء‭ ‬منها‭ ‬إلا‭ ‬ما‭ ‬يقع‭ ‬تحت‭ ‬اختصاص‭ ‬الحلاق‭.‬

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