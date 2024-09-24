Wednesday, 25 September 2024 04:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سوق الطائرة ((راكدة))

9/24/2024 7:11:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

} ‭ ‬من‭ ‬الملاحظ‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تفصلنا‭ ‬عن‭ ‬انطلاق‭ ‬موسم‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬لرجال‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬أن‭ ‬سوق‭ ‬انتقالات‭ ‬اللاعبين‭ ‬بات‭ ‬راكدا‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬عادة‭ ‬المواسم‭ ‬السالفة،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬أسماء‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬ليسوا‭ ‬نكرة‭ ‬باتوا‭ ‬بدون‭ ‬عقود،‭ ‬وهم‭ ‬الذين‭ ‬كانت‭ ‬الأندية‭ ‬تتهافت‭ ‬عليهم‭.‬

وربما‭ ‬ وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نضع‭ ‬تحت‭ ‬مفردة‭ ‬ربما‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خط ‭ ‬يقف‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬الكساد‭ ‬والركود‭ ‬عامل‭ ‬الفترة‭ ‬الطويلة‭ ‬الفاصلة‭ ‬بين‭ ‬انطلاقة‭ ‬المنافسة‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬انشغال‭ ‬الاتحاد‭ ‬باستقبال‭ ‬وتنظيم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬استحقاق‭ ‬خارجي‭.‬


} ‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬تحسب‭ ‬لمسؤولي‭ ‬اتحاد‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬قاموا‭ ‬بها‭ ‬مؤخرا‭ ‬بزيارة‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬المتقاعد‭ ‬جاسم‭ ‬سيادي‭ (‬بوهيثم‭) ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬صحته‭ ‬بعد‭ ‬الوعكة‭ ‬الصحية‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬ألمت‭ ‬به،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تقف‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬عند‭ ‬الأخ‭ ‬الجميل‭ ‬سيادي‭ ‬الله‭ ‬يشافيه‭ ‬ويعافيه،‭ ‬بل‭ ‬تمتد‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬المحاضر‭ ‬الدولي‭ ‬جعفر‭ ‬نصيب‭ ‬والحكم‭ ‬العالمي‭ ‬عبدالخالق‭ ‬الصباح‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬حكام‭ ‬الطائرة‭ ‬سابقا‭ ‬محمد‭ ‬جاسم،‭ ‬فهؤلاء‭ ‬الأساتذة‭ ‬وغيرهم‭ ‬متعهم‭ ‬المولى‭ ‬بالصحة‭ ‬وطول‭ ‬العمر‭ ‬أعطوا‭ ‬اللعبة‭ ‬ما‭ ‬أعطوها،‭ ‬ويستحقون‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬اللفتة‭ ‬التي‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬أكبر‭ ‬الأثر‭ ‬المعنوي‭ ‬على‭ ‬نفوسهم‭.‬


} ‭ ‬المقالة‭ ‬الجميلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬كتبها‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬الدكتور‭ ‬نبيل‭ ‬العسومي‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬كتب‭ ‬بلا‭ ‬قراء‮»‬‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أتطرق‭ ‬إلى‭ ‬مضمون‭ ‬المقالة،‭ ‬ولكنها‭ ‬حفزت‭ ‬صاحب‭ ‬هذه‭ ‬الأسطر‭ ‬على‭ ‬لفت‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصاعدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية،‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبون‭ ‬يرون‭ ‬في‭ ‬أنفسهم‭ ‬أنهم‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬مرتبة‭ ‬النجومية‭ ‬لمجرد‭ ‬أن‭ ‬واحدا‭ ‬منهم‭ ‬برز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬بطولة،‭ ‬فأمثال‭ ‬هؤلاء‭ ‬سيصدقون‭ ‬أنفسهم‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يجدوا‭ ‬العين‭ ‬الخبيرة‭ ‬الفاحصة،‭ ‬والكلمة‭ ‬التوجيهية‭ ‬النقدية‭ ‬التحليلية‭ ‬الصادقة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الفهم‭ ‬والنباهة،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬‮«‬بوطقة‭ ‬أو‭ ‬طقتين‮»‬‭.‬

MENAFN24092024000055011008ID1108711359

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث