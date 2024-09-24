سوق الطائرة ((راكدة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

} ‭ ‬من‭ ‬الملاحظ‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تفصلنا‭ ‬عن‭ ‬انطلاق‭ ‬موسم‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬لرجال‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬أن‭ ‬سوق‭ ‬انتقالات‭ ‬اللاعبين‭ ‬بات‭ ‬راكدا‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬عادة‭ ‬المواسم‭ ‬السالفة،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬أسماء‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬ليسوا‭ ‬نكرة‭ ‬باتوا‭ ‬بدون‭ ‬عقود،‭ ‬وهم‭ ‬الذين‭ ‬كانت‭ ‬الأندية‭ ‬تتهافت‭ ‬عليهم‭.‬

وربما‭ ‬ – وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نضع‭ ‬تحت‭ ‬مفردة‭ ‬ربما‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خط – ‭ ‬يقف‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬الكساد‭ ‬والركود‭ ‬عامل‭ ‬الفترة‭ ‬الطويلة‭ ‬الفاصلة‭ ‬بين‭ ‬انطلاقة‭ ‬المنافسة‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬انشغال‭ ‬الاتحاد‭ ‬باستقبال‭ ‬وتنظيم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬استحقاق‭ ‬خارجي‭.‬





} ‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬تحسب‭ ‬لمسؤولي‭ ‬اتحاد‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬قاموا‭ ‬بها‭ ‬مؤخرا‭ ‬بزيارة‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬المتقاعد‭ ‬جاسم‭ ‬سيادي‭ (‬بوهيثم‭) ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬صحته‭ ‬بعد‭ ‬الوعكة‭ ‬الصحية‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬ألمت‭ ‬به،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تقف‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬عند‭ ‬الأخ‭ ‬الجميل‭ ‬سيادي‭ ‬الله‭ ‬يشافيه‭ ‬ويعافيه،‭ ‬بل‭ ‬تمتد‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬المحاضر‭ ‬الدولي‭ ‬جعفر‭ ‬نصيب‭ ‬والحكم‭ ‬العالمي‭ ‬عبدالخالق‭ ‬الصباح‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬حكام‭ ‬الطائرة‭ ‬سابقا‭ ‬محمد‭ ‬جاسم،‭ ‬فهؤلاء‭ ‬الأساتذة‭ ‬وغيرهم‭ ‬متعهم‭ ‬المولى‭ ‬بالصحة‭ ‬وطول‭ ‬العمر‭ ‬أعطوا‭ ‬اللعبة‭ ‬ما‭ ‬أعطوها،‭ ‬ويستحقون‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬اللفتة‭ ‬التي‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬أكبر‭ ‬الأثر‭ ‬المعنوي‭ ‬على‭ ‬نفوسهم‭.‬





} ‭ ‬المقالة‭ ‬الجميلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬كتبها‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬الدكتور‭ ‬نبيل‭ ‬العسومي‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬كتب‭ ‬بلا‭ ‬قراء‮»‬‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أتطرق‭ ‬إلى‭ ‬مضمون‭ ‬المقالة،‭ ‬ولكنها‭ ‬حفزت‭ ‬صاحب‭ ‬هذه‭ ‬الأسطر‭ ‬على‭ ‬لفت‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصاعدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية،‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبون‭ ‬يرون‭ ‬في‭ ‬أنفسهم‭ ‬أنهم‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬مرتبة‭ ‬النجومية‭ ‬لمجرد‭ ‬أن‭ ‬واحدا‭ ‬منهم‭ ‬برز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬بطولة،‭ ‬فأمثال‭ ‬هؤلاء‭ ‬سيصدقون‭ ‬أنفسهم‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يجدوا‭ ‬العين‭ ‬الخبيرة‭ ‬الفاحصة،‭ ‬والكلمة‭ ‬التوجيهية‭ ‬النقدية‭ ‬التحليلية‭ ‬الصادقة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الفهم‭ ‬والنباهة،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬‮«‬بوطقة‭ ‬أو‭ ‬طقتين‮»‬‭.‬