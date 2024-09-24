سوق الطائرة ((راكدة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
} من الملاحظ في هذه الفترة التي تفصلنا عن انطلاق موسم 2024-2025 لرجال الكرة الطائرة أن سوق انتقالات اللاعبين بات راكدا على غير عادة المواسم السالفة، حتى إن هناك أسماء من اللاعبين ليسوا نكرة باتوا بدون عقود، وهم الذين كانت الأندية تتهافت عليهم.
وربما – وعلينا أن نضع تحت مفردة ربما أكثر من خط – يقف وراء هذا الكساد والركود عامل الفترة الطويلة الفاصلة بين انطلاقة المنافسة نظرا إلى انشغال الاتحاد باستقبال وتنظيم أكثر من استحقاق خارجي.
} خطوة إيجابية تحسب لمسؤولي اتحاد الطائرة التي قاموا بها مؤخرا بزيارة الحكم الدولي المتقاعد جاسم سيادي (بوهيثم) للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي ألمت به، وأتمنى أن لا تقف هذه الزيارة عند الأخ الجميل سيادي الله يشافيه ويعافيه، بل تمتد لتصل إلى المحاضر الدولي جعفر نصيب والحكم العالمي عبدالخالق الصباح ورئيس لجنة حكام الطائرة سابقا محمد جاسم، فهؤلاء الأساتذة وغيرهم متعهم المولى بالصحة وطول العمر أعطوا اللعبة ما أعطوها، ويستحقون مثل هذا اللفتة التي بدون شك سيكون لها أكبر الأثر المعنوي على نفوسهم.
} المقالة الجميلة الأخيرة التي كتبها على صفحات «أخبار الخليج» الدكتور نبيل العسومي تحت عنوان «كتب بلا قراء» لا أريد أن أتطرق إلى مضمون المقالة، ولكنها حفزت صاحب هذه الأسطر على لفت النظر إلى أن هناك الكثير من اللاعبين الصاعدين في مختلف الألعاب الرياضية، هؤلاء اللاعبون يرون في أنفسهم أنهم وصلوا إلى مرتبة النجومية لمجرد أن واحدا منهم برز في مباراة أو في بطولة، فأمثال هؤلاء سيصدقون أنفسهم إذا لم يجدوا العين الخبيرة الفاحصة، والكلمة التوجيهية النقدية التحليلية الصادقة من أصحاب الفهم والنباهة، وليس من أصحاب «بوطقة أو طقتين».
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