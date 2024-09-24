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إسوارة إلكترونية.. صحية ومدرسية

9/24/2024 7:11:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بين‭ ‬حين‭ ‬وآخر‭ ‬تطالعنا‭ ‬الأخبار‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬وحسابات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عن‭ ‬إعلان‭ ‬البحث‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬رجل‭ ‬طاعن‭ ‬في‭ ‬السن،‭ ‬أو‭ ‬طفل‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬ما،‭ ‬أو‭ ‬طفلة‭ ‬صغيرة،‭ ‬بسبب‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬المنزل،‭ ‬وعدم‭ ‬العودة‭ ‬للأهل‭.. ‬تتوالى‭ ‬الأخبار‭ ‬وتنتشر،‭ ‬ويسعى‭ ‬رجال‭ ‬وشباب‭ ‬المنطقة،‭ ‬وأسرة‭ ‬المفقود‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬للبحث‭ ‬والعثور‭ ‬على‭ ‬المفقود‭.. ‬فلماذا‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬إسوارة‮»‬‭ ‬الكترونية‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخشى‭ ‬خروجه‭ ‬وعدم‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬منزله‭.. ‬وبالتالي‭ ‬يسهل‭ ‬العثور‭ ‬عليه،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فقدانه‭ ‬لا‭ ‬سمح‭ ‬الله‭.‬

يحدث‭ ‬أحيانا‭ ‬أن‭ ‬يركب‭ ‬طالب‭ ‬صغير‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الدراسية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬باص‭ ‬مدرسي‭ ‬بالخطأ،‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬الاكتشاف‭ ‬أنه‭ ‬خرج‭ ‬ولم‭ ‬يعد،‭ ‬وتبدأ‭ ‬عملية‭ ‬البحث‭ ‬عنه،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يتأخر‭ ‬عن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬منزله،‭ ‬أو‭ ‬ينام‭ ‬في‭ ‬الباص‭.. ‬ويتم‭ ‬اكتشاف‭ ‬الغياب‭ ‬بعد‭ ‬وقوع‭ ‬حادثة‭ ‬مؤسفة‭.. ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬إسوارة‮»‬‭ ‬الكترونية‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬الأطفال‭ ‬الصغار،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استخدامها‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الشراء‭ ‬من‭ ‬المقاصف‭ ‬المدرسية‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬إحدى‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭. ‬

في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬أعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬العامة‭ ‬لشؤون‭ ‬المسجد‭ ‬الحرام‭ ‬والمسجد‭ ‬النبوي‭ ‬تخصيص‭ ‬أجهزة‭ ‬لأساور‭ ‬الأطفال،‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فقدهم،‭ ‬وتوفير‭ ‬الراحة‭ ‬والأمان‭ ‬لأهاليهم‭ ‬خلال‭ ‬أداء‭ ‬المشاعر،‭ ‬حيث‭ ‬تحتوي‭ ‬الأساور‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬الطفل‭ ‬وعنوانه‭ ‬وأماكن‭ ‬استلامه‭.‬

وأذكر‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬أن‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلى‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬أعلنت‭ ‬‮«‬إسوارة‭ ‬يد‮»‬‭ ‬إلكترونية‭ ‬مبتكرة،‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬خصيصا‭ ‬لكبار‭ ‬السن،‭ ‬حيث‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬حالتهم‭ ‬الصحية،‭ ‬وتنبيه‭ ‬أقربائهم‭ ‬أو‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬رعايتهم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وقوع‭ ‬أي‭ ‬مكروه‭ ‬لهم‭ ‬أو‭ ‬تعرضهم‭ ‬للمخاطر‭ ‬الصحية‭.‬

وتحتوي‭ ‬‮«‬الإسوارة‮»‬‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬تحديد‭ ‬المواقع‭ ‬العالمي‭ ‬ GPS ‮»»‬،‭ ‬ويستطيع‭ ‬أقارب‭ ‬الشخص‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬بالضبط‭ ‬خلال‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬الخرائط،‭ ‬كما‭ ‬تحتوي‭ ‬هذه‭ ‬الإسوارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬مراقبة‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬اليوم‭ ‬بمعدل‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬لمدة‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وترسل‭ ‬إشارات‭ ‬إنذار‭ ‬لأقارب‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬سقوطهم‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬وتحتوي‭ ‬الإسوارة‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬ميكروفون،‭ ‬يستطيع‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬التحدث‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬إلى‭ ‬المقربين‭ ‬إليهم‭ ‬بسهولة‭ ‬ويسر‭ ‬خلال‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬من‭ ‬اليوم‭.‬

التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬‮«‬الإسوارة‭ ‬الإلكترونية‮»‬‭ ‬مادة‭ ‬مهمة‭ ‬وضرورية،‭ ‬حتى‭ ‬للأصحاء‭.. ‬فهي‭ ‬ساعة‭ ‬يد،‭ ‬وجهاز‭ ‬هاتف‭ ‬نقال،‭ ‬وجهاز‭ ‬صحي‭ ‬يقيس‭ ‬الخطوات،‭ ‬والضغط،‭ ‬والسكرى،‭ ‬ودقات‭ ‬القلب،‭ ‬والدم‭ ‬وغيرها‭.. ‬لقد‭ ‬أصبح‭ ‬لبس‭ ‬واقتناء‭ ‬‮«‬الإسوارة‮»‬‭ ‬الالكترونية‭ ‬أمرا‭ ‬طبيعيا‭ ‬لدى‭ ‬الجميع،‭ ‬ويجب‭ ‬عدم‭ ‬التوجس‭ ‬منها،‭ ‬طالما‭ ‬تم‭ ‬استثمارها‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬الخير‭ ‬والنفع‭.‬

ليس‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬دعاية‭ ‬وإعلان‭ ‬تجاري‭ ‬لنوع‭ ‬معين‭ ‬من‭ ‬‮«‬الاسوارة‮»‬‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ولكنه‭ ‬حل‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تربك‭ ‬الأسرة‭ ‬والمدرسة‭ ‬والمجتمع‭ ‬بين‭ ‬حين‭ ‬وآخر‭. ‬

إنني‭ ‬أتوجه‭ ‬بهذه‭ ‬الفكرة‭ ‬والمقترح،‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬جمعيات‭ ‬تعنى‭ ‬بكبار‭ ‬السن‭ ‬والأطفال،‭ ‬وخاصة‭ ‬المرضى‭ ‬منهم،‭ ‬للتفكير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬فلربما‭ ‬كانت‭ ‬مفيدة‭ ‬في‭ ‬أمور‭ ‬حيوية‭ ‬وحياتية‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭.. ‬فما‭ ‬رأيكم‭..‬؟؟

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