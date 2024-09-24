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الحكم على سائق دهس رجلا وفر إلى باكستان بعد مرور 4 سنوات على الحادثة

9/24/2024 7:11:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬حادث‭ ‬مروّع‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬برمنغهام،‭ ‬تورط‭ ‬سائق‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬هروب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صدم‭ ‬رجلا‭ ‬كان‭ ‬يقود‭ ‬دراجة‭ ‬هوائية،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وفاته‭.‬

وفرّ‭ ‬السائق‭ ‬المتورط‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬إلى‭ ‬دبي‭ ‬ثم‭ ‬باكستان،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وقعت‭ ‬الحادثة‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬يوليو‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سولتلي‭ ‬بمدينة‭ ‬برمنغهام‭.‬

كان‭ ‬الضحية،‭ ‬أنديل‭ ‬جولبورن،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬59‭ ‬عامًا‭ ‬ووالدًا‭ ‬لثلاثة‭ ‬أبناء،‭ ‬يقود‭ ‬دراجته‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬‮«‬واشوود‭ ‬هيث‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬11‭ ‬مساءً،‭ ‬صدمته‭ ‬سيارة‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬ BMW ‭ ‬ M 135 i ‮»‬‭ ‬يقودها‭ ‬الرجل‭ ‬المدعو‭ ‬كاشف‭ ‬خان‭ ‬بسرعة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ضعفي‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وكانت‭ ‬السيارة‭ ‬تسير‭ ‬بسرعة‭ ‬بين‭ ‬61‭ ‬و64‭ ‬ميلا‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للسرعة‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬كان‭ ‬30‭ ‬ميلا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭.‬

وتظهر‭ ‬لقطات‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬جولبورن،‭ ‬وهو‭ ‬يُقذف‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬قدم‭ ‬بفعل‭ ‬قوة‭ ‬الاصطدام،‭ ‬وتم‭ ‬إعلان‭ ‬وفاته‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خدمات‭ ‬الطوارئ‭.‬

وبعد‭ ‬الحادث‭ ‬بوقت‭ ‬قصير،‭ ‬تمكّن‭ ‬كاشف‭ ‬خان‭ ‬من‭ ‬الهروب،‭ ‬حيث‭ ‬اشترى‭ ‬تذكرة‭ ‬سفر‭ ‬باتجاه‭ ‬واحد‭ ‬إلى‭ ‬دبي‭ ‬ومن‭ ‬هناك‭ ‬واصل‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬باكستان‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬20‭ ‬ساعة‭.‬

وظل‭ ‬خان‭ ‬فارًّا‭ ‬لمدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬وخلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬بدأ‭ ‬خان‭ ‬حياة‭ ‬جديدة،‭ ‬فقد‭ ‬تزوج‭ ‬وأنجب‭ ‬طفلين،‭ ‬وعمل‭ ‬سائق‭ ‬سيارة‭ ‬أجرة‭ ‬في‭ ‬باكستان‭.‬

ورغم‭ ‬الهروب‭ ‬السريع،‭ ‬قامت‭ ‬الشرطة‭ ‬البريطانية‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬شامل‭. ‬وقد‭ ‬تمكن‭ ‬المحققون‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬خان‭ ‬كسائق‭ ‬السيارة‭ ‬باستخدام‭ ‬بصمات‭ ‬أصابعه‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬علبة‭ ‬مشروبات‭ ‬داخل‭ ‬السيارة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إيصال‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المركبة‭.‬

وأصدرت‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬ Crimestoppers ‮»‬‭ ‬لاحقًا‭ ‬نداءً‭ ‬عامًا‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬مكان‭ ‬خان،‭ ‬وعرضت‭ ‬مكافأة‭ ‬قدرها‭ ‬5 ‭,‬ 000‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬مقابل‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬تقود‭ ‬إلى‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭.‬

ونشرت‭ ‬عائلة‭ ‬الضحية‭ ‬جولبورن‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬لحظات‭ ‬الحادث‭ ‬المؤلمة،‭ ‬ويظهر‭ ‬فيه‭ ‬كيف‭ ‬قُذف‭ ‬والدهم‭ ‬لمسافة‭ ‬بعيدة‭ ‬بسبب‭ ‬شدة‭ ‬الاصطدام‭. ‬وأثار‭ ‬هذا‭ ‬الفيديو‭ ‬تعاطفًا‭ ‬واسعًا‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬وضغوطًا‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬لمواصلة‭ ‬جهودها‭ ‬للقبض‭ ‬على‭ ‬خان‭ ‬وتقديمه‭ ‬للعدالة‭.‬

وبعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬فراره‭ ‬من‭ ‬العدالة،‭ ‬تم‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬كاشف‭ ‬خان،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬28‭ ‬عامًا،‭ ‬عندما‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭.‬

واعترف‭ ‬خان‭ ‬بتسببه‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬خطرة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬القيادة‭ ‬الخطرة،‭ ‬وحُكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬التاج‭ ‬في‭ ‬برمنغهام،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬لمدة‭ ‬تقارب‭ ‬13‭ ‬عامًا‭.‬

وفي‭ ‬بيانات‭ ‬الضحايا‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬قراءتها‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة،‭ ‬تحدثت‭ ‬عائلة‭ ‬جولبورن‭ ‬عن‭ ‬الألم‭ ‬العميق‭ ‬الذي‭ ‬خلّفه‭ ‬رحيل‭ ‬والدهم‭. ‬ووصفت‭ ‬العائلة‭ ‬كيف‭ ‬إن‭ ‬وفاة‭ ‬جولبورن‭ ‬تركت‭ ‬‮«‬فراغًا‭ ‬هائلًا‮»‬‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الكثيرين،‭ ‬وخاصة‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته‭.‬

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