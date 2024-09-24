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افـتـتـحـتـها امرأة.. أول استـخـدام لكبسولـة الانـتـحـار

9/24/2024 7:11:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬مبتكرو‭ ‬كبسولة‭ ‬الانتحار‭ ‬التي‭ ‬تنتجها‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ساركو‮»‬،‭ ‬أنها‭ ‬استخدمت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬امرأة‭ ‬أمريكية‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬64‭ ‬عامًا،‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬شخص‭ ‬يموت‭ ‬داخل‭ ‬الجهاز‭ ‬‮«‬تحت‭ ‬الأشجار‮»‬‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سويسرا‭ ‬إن‭ ‬عدة‭ ‬أشخاص‭ ‬اعتقلوا‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬وإن‭ ‬الادعاء‭ ‬فتح‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬الانتحار‭ ‬والتواطؤ‭ ‬عليه‭. ‬وصُممت‭ ‬كبسولة‭ ‬الانتحار‭ ‬‮«‬ساركو‮»‬‭ ‬للسماح‭ ‬للشخص‭ ‬الموجود‭ ‬داخلها‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬زر‭ ‬يحقن‭ ‬غاز‭ ‬النيتروجين‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬المغلقة،‭ ‬وفقًا‭ ‬لمبتكريها،‭ ‬ومن‭ ‬المفترض‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬ينام‭ ‬الشخص‭ ‬ويموت‭ ‬اختناقًا‭ ‬خلال‭ ‬بضع‭ ‬دقائق‭. ‬وبحسب‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية،‭ ‬أبلغت‭ ‬شركة‭ ‬محاماة‭ ‬ممثلي‭ ‬الادعاء‭ ‬في‭ ‬كانتون‭ ‬‮«‬شافهاوزن‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬حالة‭ ‬انتحار‭ ‬بمساعدة‭ ‬الآخرين،‭ ‬باستخدام‭ ‬كبسولة‭ ‬ساركو‭ ‬حدثت‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬كوخ‭ ‬في‭ ‬الغابة‭ ‬في‭ ‬ميريشهاوزن،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬الشرطة‭. ‬وذكرت‭ ‬التقارير‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬داخل‭ ‬الكبسولة‭ ‬كانت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬‮«‬مرض‭ ‬خطر‭ ‬للغاية‭ ‬يسبب‭ ‬آلامًا‭ ‬شديدة‮»‬‭ ‬وكانت‭ ‬تتمنى‭ ‬الموت‭ ‬منذ‭ ‬‮«‬عامين‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬لاست‭ ‬ريزورت‮»‬‭ ‬السويسرية‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬جهاز‭ ‬‮«‬ساركو‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬الساعة‭ ‬16‭.‬01‭ ‬بتوقيت‭ ‬وسط‭ ‬أوروبا‭ ‬الصيفي،‭ ‬توفيت‭ ‬امرأة‭ ‬أمريكية‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬64‭ ‬عامًا‭ ‬بعد‭ ‬استخدامها‭ ‬جهاز‭ ‬‮«‬ساركو‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬المشارك‭ ‬للمنظمة،‭ ‬فلوريان‭ ‬ويليت،‭ ‬كان‭ ‬الشخص‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حاضرًا‭ ‬عند‭ ‬الوفاة،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬تقارير‭ ‬الشرطة‭.‬

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