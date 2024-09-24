فيروز تتضامن مع لبنان ((على طريقتها))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت الفنانة اللبنانية «فيروز» تضامنها مع بلدها لبنان الذي يتعرض لغارات إسرائيلية ضمن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة أُطلق عليها «سهام الشمال».
ونشرت فيروز عبر حسابها في «إكس» مقطع البداية لأغنية «بحبك يا لبنان» وهي من تأليف وألحان الأخوين رحباني. والتي أطلقتها عام 1976 في «معرض دمشق الدولي».
وعلقت بكلمات من الأغنية: «بحبك يا لبنان يا وطني بحبك، بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك».
وأتبعتها في منشور آخر بكلمات ومقطع فيديو من أدائها لأغنية «وطني» التي أصدرتها عام 1969، وهي من تأليف وألحان الأخوين رحباني، وكتبت: «إنتْ القوي، إنتْ الغني... وإنتْ الدّني يا وطني».
وفيما أكد عدد من المدونين أن الحساب يعود إلى الفنانة اللبنانية فعلا، أشار آخرون إلى أن هذا الحساب لا يعود فعليا للفنانة، بل يديره أحد معجبيها في مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن عملية «سهم الشمال» التي أطلقتها إسرائيل يوم الاثنين، استهدفت مناطق من البقاع والجنوب اللبناني، وأودت بحياة 558 شخصاً، بينما سقط ما يزيد على 1650 جريحاً، منهم أطفال ونساء وأعضاء من طواقم الإسعاف، فضلاً عن نزوح الآلاف من سكان الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية باتجاه الحدود السورية.
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