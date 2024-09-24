فيروز تتضامن مع لبنان ((على طريقتها))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونشرت‭ ‬فيروز‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬مقطع‭ ‬البداية‭ ‬لأغنية‭ ‬‮«‬بحبك‭ ‬يا‭ ‬لبنان‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬وألحان‭ ‬الأخوين‭ ‬رحباني‭. ‬والتي‭ ‬أطلقتها‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬في‭ ‬‮«‬معرض‭ ‬دمشق‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

وعلقت‭ ‬بكلمات‭ ‬من‭ ‬الأغنية‭: ‬‮«‬بحبك‭ ‬يا‭ ‬لبنان‭ ‬يا‭ ‬وطني‭ ‬بحبك،‭ ‬بشمالك‭ ‬بجنوبك‭ ‬بسهلك‭ ‬بحبك‮»‬‭. ‬

وأتبعتها‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬آخر‭ ‬بكلمات‭ ‬ومقطع‭ ‬فيديو‭ ‬من‭ ‬أدائها‭ ‬لأغنية‭ ‬‮«‬وطني‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬عام‭ ‬1969،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬وألحان‭ ‬الأخوين‭ ‬رحباني،‭ ‬وكتبت‭: ‬‮«‬إنتْ‭ ‬القوي،‭ ‬إنتْ‭ ‬الغني‭... ‬وإنتْ‭ ‬الدّني‭ ‬يا‭ ‬وطني‮»‬‭. ‬

وفيما‭ ‬أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدونين‭ ‬أن‭ ‬الحساب‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬فعلا،‭ ‬أشار‭ ‬آخرون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحساب‭ ‬لا‭ ‬يعود‭ ‬فعليا‭ ‬للفنانة،‭ ‬بل‭ ‬يديره‭ ‬أحد‭ ‬معجبيها‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬سهم‭ ‬الشمال‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬استهدفت‭ ‬مناطق‭ ‬من‭ ‬البقاع‭ ‬والجنوب‭ ‬اللبناني،‭ ‬وأودت‭ ‬بحياة‭ ‬558‭ ‬شخصاً،‭ ‬بينما‭ ‬سقط‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬1650‭ ‬جريحاً،‭ ‬منهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬من‭ ‬طواقم‭ ‬الإسعاف،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬نزوح‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬الجنوب‭ ‬والبقاع‭ ‬والضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬باتجاه‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭.‬