Wednesday, 25 September 2024 04:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيروز تتضامن مع لبنان ((على طريقتها))

9/24/2024 7:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬‮«‬فيروز‮»‬‭ ‬تضامنها‭ ‬مع‭ ‬بلدها‭ ‬لبنان‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لغارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬ضمن‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬واسعة‭ ‬أُطلق‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬سهام‭ ‬الشمال‮»‬‭.‬

ونشرت‭ ‬فيروز‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬مقطع‭ ‬البداية‭ ‬لأغنية‭ ‬‮«‬بحبك‭ ‬يا‭ ‬لبنان‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬وألحان‭ ‬الأخوين‭ ‬رحباني‭. ‬والتي‭ ‬أطلقتها‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬في‭ ‬‮«‬معرض‭ ‬دمشق‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

وعلقت‭ ‬بكلمات‭ ‬من‭ ‬الأغنية‭: ‬‮«‬بحبك‭ ‬يا‭ ‬لبنان‭ ‬يا‭ ‬وطني‭ ‬بحبك،‭ ‬بشمالك‭ ‬بجنوبك‭ ‬بسهلك‭ ‬بحبك‮»‬‭. ‬

وأتبعتها‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬آخر‭ ‬بكلمات‭ ‬ومقطع‭ ‬فيديو‭ ‬من‭ ‬أدائها‭ ‬لأغنية‭ ‬‮«‬وطني‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬عام‭ ‬1969،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬وألحان‭ ‬الأخوين‭ ‬رحباني،‭ ‬وكتبت‭: ‬‮«‬إنتْ‭ ‬القوي،‭ ‬إنتْ‭ ‬الغني‭... ‬وإنتْ‭ ‬الدّني‭ ‬يا‭ ‬وطني‮»‬‭. ‬

وفيما‭ ‬أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدونين‭ ‬أن‭ ‬الحساب‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬فعلا،‭ ‬أشار‭ ‬آخرون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحساب‭ ‬لا‭ ‬يعود‭ ‬فعليا‭ ‬للفنانة،‭ ‬بل‭ ‬يديره‭ ‬أحد‭ ‬معجبيها‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬سهم‭ ‬الشمال‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬استهدفت‭ ‬مناطق‭ ‬من‭ ‬البقاع‭ ‬والجنوب‭ ‬اللبناني،‭ ‬وأودت‭ ‬بحياة‭ ‬558‭ ‬شخصاً،‭ ‬بينما‭ ‬سقط‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬1650‭ ‬جريحاً،‭ ‬منهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬من‭ ‬طواقم‭ ‬الإسعاف،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬نزوح‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬الجنوب‭ ‬والبقاع‭ ‬والضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬باتجاه‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭.‬

MENAFN24092024000055011008ID1108711355

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث