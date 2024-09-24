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حالة نادرة على مستوى مدارس البحرين.. 20 توأما من الطالبات الموهوبات في مدرسة الزلاق

9/24/2024 7:11:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬حالة‭ ‬نادرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مدارس‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تحتضن‭ ‬مدرسة‭ ‬الزلاق‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات‭ ‬20‭ ‬توأماً‭ ‬من‭ ‬الطالبات،‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬دراسية‭ ‬مختلفة،‭ ‬وليس‭ ‬ذلك‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬اكتشفت‭ ‬فيهن‭ ‬مواهب‭ ‬وطاقات‭ ‬متميزة،‭ ‬وقامت‭ ‬بتنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬توأمة‭ ‬المواهب‮»‬،‭ ‬لصقل‭ ‬قدراتهن‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬تطويرية‭ ‬محفزة‭.‬

وأكدت‭ ‬ناهد‭ ‬خليل‭ ‬بوشعر‭ ‬المديرة‭ ‬المساعدة‭ ‬بالمدرسة‭ ‬ومشرفة‭ ‬المشروع‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬التوائم‭ ‬لدينا‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لتجربة‭ ‬برامج‭ ‬تعليمية‭ ‬مبتكرة،‭ ‬لذلك‭ ‬أطلقنا‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬هؤلاء‭ ‬الطالبات‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬وطاقات،‭ ‬وتوفير‭ ‬الفرصة‭ ‬لهن‭ ‬للتعبير‭ ‬عنها،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إشراكهن‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬داخل‭ ‬المدرسة‭ ‬وخارجها‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬مواهب‭ ‬التوائم‭ ‬قد‭ ‬شملت‭ ‬الرسم‭ ‬والخط‭ ‬والقراءة‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية‭ ‬والحياكة،‭ ‬والجمباز‭ ‬والجري‭ ‬والقفز،‭ ‬واستخدام‭ ‬برامج‭ ‬الحاسوب‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬ماين‭ ‬كرافت‮»‬‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬التعليمية‭.‬

وأشادت‭ ‬بدور‭ ‬الكادر‭ ‬الإداري‭ ‬والتعليمي‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬النوعي،‭ ‬واستثمار‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬في‭ ‬المدرسة،‭ ‬لتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬جديرة‭ ‬بتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليها‭.‬

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