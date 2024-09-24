حالة نادرة على مستوى مدارس البحرين.. 20 توأما من الطالبات الموهوبات في مدرسة الزلاق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في حالة نادرة على مستوى مدارس مملكة البحرين، تحتضن مدرسة الزلاق الابتدائية الإعدادية للبنات 20 توأماً من الطالبات، في صفوف دراسية مختلفة، وليس ذلك فحسب، بل اكتشفت فيهن مواهب وطاقات متميزة، وقامت بتنفيذ مشروع «توأمة المواهب»، لصقل قدراتهن في بيئة تطويرية محفزة.
وأكدت ناهد خليل بوشعر المديرة المساعدة بالمدرسة ومشرفة المشروع أن وجود هذا العدد من التوائم لدينا يمثل فرصة ذهبية لتجربة برامج تعليمية مبتكرة، لذلك أطلقنا هذه المبادرة الهادفة إلى اكتشاف ما يميز هؤلاء الطالبات من قدرات وطاقات، وتوفير الفرصة لهن للتعبير عنها، ومن ثم إشراكهن في فعاليات داخل المدرسة وخارجها.
وأضافت أن مواهب التوائم قد شملت الرسم والخط والقراءة باللغتين العربية والإنجليزية والحياكة، والجمباز والجري والقفز، واستخدام برامج الحاسوب مثل «ماين كرافت» في نسخته التعليمية.
وأشادت بدور الكادر الإداري والتعليمي في تنفيذ هذا المشروع النوعي، واستثمار هذه الميزة في المدرسة، لتحويلها إلى قصة نجاح جديرة بتسليط الضوء عليها.
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