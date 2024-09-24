الجامعة الخليجية تحتفل باليوم الـوطـنـي الــســـعـودي الـ94 احـــتــفـــالا مـمـيـــزا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في أجواء مليئة بالحماس والفخر، احتفلت الجامعة الخليجية باليوم الوطني السعودي الـ94 في مقرها بمملكة البحرين. الحفل الذي تزين بالأخضر، شهد حضورا لافتا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الشخصيات من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.
افتتح رئيس الجامعة، البروفيسور مهند المشهداني، الحفل بكلمة تهنئة موجهة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشيدًا بالعلاقات التاريخية العميقة بين المملكتين. وأكد الدكتور المشهداني أن الجامعة تفخر بهذا اليوم الذي يعكس روح الوحدة والازدهار بين البلدين، متمنيًا للمملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والرخاء.
وأعرب مهند العاني، نائب رئيس مجلس إدارة الجامعة الخليجية، في كلمته عن سروره بمشاركة الجامعة الخليجية في هذه المناسبة الوطنية المجيدة. وقال: «نحتفل اليوم ليس فقط بإنجازات المملكة العربية السعودية، بل أيضًا بالعلاقات المتينة التي تربط بين البحرين والسعودية على مختلف الأصعدة، خاصة في مجال التعليم. طلابنا السعوديون هم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا الأكاديمي، ونفخر بمشاركتهم وتفوقهم».
في خطوة لتعزيز الأجواء الاحتفالية، شارك عدد من طلاب الجامعة في الحفل بتقديم كلمات مليئة بالاعتزاز. وقالت الطالبة سجا القريني «اليوم نشعر بالفخر ليس فقط كمواطنين سعوديين، بل كطلاب في الجامعة الخليجية التي تحتضننا وتدعم طموحاتنا»، بينما أضاف الطالب عبدالله البريك: «نشكر الجامعة على هذا الاحتفال الرائع الذي يعكس الحب والاحترام المتبادل بين البلدين».
وتضمن الحفل العديد من الفقرات المميزة، بما في ذلك العروض الفنية الوطنية التي أبدع فيها الطلاب السعوديون، والقصائد الشعرية التي عبرت عن حب الوطن. كما أضفت «العرضة السعودية» رونقًا خاصًا على الحفل، حيث تفاعل معها الحضور بشكل حماسي.
وفي نهاية الحفل، عبّرت براء السامرائي، رئيس وحدة القبول والتسجيل، عن سعادتها بالزيادة الملحوظة في أعداد الطلاب السعوديين في الجامعة، مؤكدة أن الجامعة الخليجية ستظل دائمًا بيتًا ثانيا لهم، وتعمل على توفير كل ما يحتاجون إليه لتحقيق النجاح.
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