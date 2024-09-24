الجامعة الخليجية تحتفل باليوم الـوطـنـي الــســـعـودي الـ94 احـــتــفـــالا مـمـيـــزا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

افتتح‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة،‭ ‬البروفيسور‭ ‬مهند‭ ‬المشهداني،‭ ‬الحفل‭ ‬بكلمة‭ ‬تهنئة‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬العميقة‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭. ‬وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬المشهداني‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تفخر‭ ‬بهذا‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬الوحدة‭ ‬والازدهار‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والرخاء‭.‬

وأعرب‭ ‬مهند‭ ‬العاني،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية،‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬عن‭ ‬سروره‭ ‬بمشاركة‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬نحتفل‭ ‬اليوم‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بإنجازات‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬بل‭ ‬أيضًا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬المتينة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭. ‬طلابنا‭ ‬السعوديون‭ ‬هم‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬مجتمعنا‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬ونفخر‭ ‬بمشاركتهم‭ ‬وتفوقهم‮»‬‭.‬

في‭ ‬خطوة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأجواء‭ ‬الاحتفالية،‭ ‬شارك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬بتقديم‭ ‬كلمات‭ ‬مليئة‭ ‬بالاعتزاز‭. ‬وقالت‭ ‬الطالبة‭ ‬سجا‭ ‬القريني‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬نشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬كمواطنين‭ ‬سعوديين،‭ ‬بل‭ ‬كطلاب‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬تحتضننا‭ ‬وتدعم‭ ‬طموحاتنا‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬أضاف‭ ‬الطالب‭ ‬عبدالله‭ ‬البريك‭: ‬‮«‬نشكر‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬الحب‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭.‬

وتضمن‭ ‬الحفل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬المميزة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العروض‭ ‬الفنية‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬أبدع‭ ‬فيها‭ ‬الطلاب‭ ‬السعوديون،‭ ‬والقصائد‭ ‬الشعرية‭ ‬التي‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬حب‭ ‬الوطن‭. ‬كما‭ ‬أضفت‭ ‬‮«‬العرضة‭ ‬السعودية‮»‬‭ ‬رونقًا‭ ‬خاصًا‭ ‬على‭ ‬الحفل،‭ ‬حيث‭ ‬تفاعل‭ ‬معها‭ ‬الحضور‭ ‬بشكل‭ ‬حماسي‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الحفل،‭ ‬عبّرت‭ ‬براء‭ ‬السامرائي،‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل،‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بالزيادة‭ ‬الملحوظة‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬الطلاب‭ ‬السعوديين‭ ‬في‭ ‬الجامعة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬ستظل‭ ‬دائمًا‭ ‬بيتًا‭ ‬ثانيا‭ ‬لهم،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليه‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭. ‬