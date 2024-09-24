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سنة ((الصدارة))

9/24/2024 7:11:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بكين‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ترغب‭ ‬النجمة‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬في‭ ‬انهاء‭ ‬موسمها‭ ‬الرائع‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبات‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وصُنّفت‭ ‬سابالينكا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة،‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا‭ ‬وحاملة‭ ‬اللقب‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬‮«‬لأسباب‭ ‬شخصية‮»‬‭ ‬لم‭ ‬تعلنها‭. ‬وبعد‭ ‬تتويجها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬بمقدور‭ ‬سابالينكا‭ ‬قطع‭ ‬خطوة‭ ‬وازنة‭ ‬نحو‭ ‬تخطي‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تتويجها‭ ‬في‭ ‬بكين‭: ‬‮«‬بالطبع‭ ‬هذا‭ ‬أحد‭ ‬أهدافي،‭ ‬أن‭ ‬أنهي‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‮»‬‭.‬

أضافت‭ ‬ابنة‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬التي‭ ‬أحرزت‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬مطلع‭ ‬السنة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭: ‬‮«‬لن‭ ‬أركّز‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬بل‭ ‬أحاول‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬لعبي‭. ‬هناك‭ ‬ثلاث‭ ‬دورات‭ ‬متبقية‮»‬‭.‬

تابعت‭: ‬‮«‬أحاول‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديّ‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬ملعب‭ ‬التنس‭. ‬بعد‭ ‬الموسم،‭ ‬سأرى‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬كافيا‭ ‬لصدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬أم‭ ‬ينبغي‭ ‬تحسين‭ ‬بعض‭ ‬جوانب‭ ‬لعبي‭ ‬للصعود‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الأول‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬حاملة‭ ‬لقب‭ ‬ثلاث‭ ‬بطولات‭ ‬كبرى‭ ‬قد‭ ‬تصدرت‭ ‬التصنيف‭ ‬السنة‭ ‬الماضية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتخطاها‭ ‬شفيونتيك‭.‬

أضافت‭ ‬صاحبة‭ ‬الضربات‭ ‬الأمامية‭ (‬فورهاند‭) ‬الصاروخية‭: ‬‮«‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬أن‭ ‬تدرك‭ ‬أنك‭ ‬تقوم‭ ‬بالأمور‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬وان‭ ‬كل‭ ‬ساعات‭ ‬التمارين‭ ‬لم‭ ‬تذهب‭ ‬سدى‮»‬‭. ‬وستلعب‭ ‬سابالينكا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬تغلبها‭ ‬على‭ ‬الأمريكية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬وقد‭ ‬أعفيت‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭.‬

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