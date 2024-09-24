سنة ((الصدارة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بكين -(أ ف ب): ترغب النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا في انهاء موسمها الرائع بالعودة إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبات كرة المضرب، بحسب ما قالت أمس الثلاثاء.
وصُنّفت سابالينكا في المركز الأول في دورة الصين المفتوحة، بعد انسحاب المصنفة أولى عالميا وحاملة اللقب البولندية إيغا شفيونتيك «لأسباب شخصية» لم تعلنها. وبعد تتويجها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز، بمقدور سابالينكا قطع خطوة وازنة نحو تخطي شفيونتيك، في حال تتويجها في بكين: «بالطبع هذا أحد أهدافي، أن أنهي الموسم في صدارة التصنيف».
أضافت ابنة السادسة والعشرين التي أحرزت لقب بطولة أستراليا المفتوحة مطلع السنة للمرة الثانية: «لن أركّز على ذلك، بل أحاول التركيز على لعبي. هناك ثلاث دورات متبقية».
تابعت: «أحاول تقديم أفضل ما لديّ في أرض ملعب التنس. بعد الموسم، سأرى ما إذا كان هذا كافيا لصدارة التصنيف أم ينبغي تحسين بعض جوانب لعبي للصعود إلى المركز الأول». وكانت حاملة لقب ثلاث بطولات كبرى قد تصدرت التصنيف السنة الماضية، قبل أن تتخطاها شفيونتيك.
أضافت صاحبة الضربات الأمامية (فورهاند) الصاروخية: «أن تكون الأفضل في العالم فهذا يعني كل شيء. من الجيد أن تدرك أنك تقوم بالأمور بشكل جيد، وان كل ساعات التمارين لم تذهب سدى». وستلعب سابالينكا للمرة الأولى منذ تغلبها على الأمريكية جيسيكا بيغولا في نهائي فلاشينغ ميدوز مطلع الشهر في نيويورك، وقد أعفيت من خوض الدور الأول.
MENAFN24092024000055011008ID1108711351
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.