يونايتد وتوتنهام يبحثان عن التعويض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فشل‭ ‬يونايتد‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬في‭ ‬إظهار‭ ‬أي‭ ‬تطوّر‭ ‬ملحوظ‭ ‬عن‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬الكارثي‮»‬‭ ‬أيضا،‭ ‬حيث‭ ‬يتواجد‭ ‬حاليا‭ ‬خارج‭ ‬المراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬15‭ ‬ممكنة‭.‬

واحتفظ‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬بمنصبه‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬قيادته‭ ‬عملاق‭ ‬الكرة‭ ‬الإنكليزية‭ ‬إلى‭ ‬أسوأ‭ ‬مركز‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬بحلوله‭ ‬ثامنا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬فوزه‭ ‬بكأس‭ ‬إنكلترا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭.‬

وأنفق‭ ‬يونايتد‭ ‬أموالا‭ ‬طائلة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفي،‭ ‬لكنّ‭ ‬النتيجة‭ ‬إلى‭ ‬حدّ‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مرضية‭ ‬أو‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مأمول‭ ‬به‭ ‬قبيل‭ ‬انطلاق‭ ‬مشواره‭ ‬القاري‭ ‬باستضافة‭ ‬تفينتي‭ ‬الهولندي‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

وتلاشى‭ ‬التفاؤل‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬3‭-‬0‭ ‬واكتساح‭ ‬بارنسلي‭ ‬من‭ ‬الدرجات‭ ‬الدنيا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬الإنكليزية،‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬أمام‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬لكنّ‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬يصرّ‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬يتطور‭.‬

وقال‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬التعادل‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأداء‭ ‬جيد،‭ ‬لكننا‭ ‬لسنا‭ ‬سعداء‭ ‬بالنتيجة‭. ‬نشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬من‭ ‬النتيجة،‭ ‬هذا‭ ‬واضح‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮»‬لكنني‭ ‬أعلم‭ ‬شيئا‭ ‬واحدا‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬إنه‭ ‬طريق‭ ‬طويل،‭ ‬وعندما‭ ‬تلعب‭ ‬بالجودة‭ ‬التي‭ ‬نقدمها‭ ‬الآن،‭ ‬ستأتي‭ ‬النقاط‭ ‬والأهداف‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬الآن‭ ‬يمكننا‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الفريق،‭ ‬ويمكننا‭ ‬بناء‭ ‬الهيكليات،‭ ‬ويمكننا‭ ‬أيضا‭ ‬إظهار‭ ‬بعض‭ ‬الثبات‭ ‬في‭ ‬التشكيلة،‭ ‬وهذا‭ ‬يساعد‭ ‬بالطبع‭... ‬وستلعب‭ (‬بعدها‭) ‬بشكل‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

ويعود‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬بحلته‭ ‬الجديدة‭ ‬بعد‭ ‬نتيجته‭ ‬الكارثية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬تذيّل‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬مجموعته‭.‬

وأي‭ ‬نتيجة‭ ‬غير‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬تفينتي‭ ‬العائد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬2012،‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثماني‭ ‬مقررة‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬موحدة‭ ‬بحسب‭ ‬النظام‭ ‬الجديد،‭ ‬ستضاعف‭ ‬الضغوطات‭ ‬حتما‭ ‬على‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬ولاعبيه‭.‬

توتنهام‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬تعويض

ولا‭ ‬تبدو‭ ‬الأوضاع‭ ‬أفضل‭ ‬عند‭ ‬توتنهام،‭ ‬بخلاف‭ ‬الانطلاقة‭ ‬الرائعة‭ ‬للفريق‭ ‬اللندني‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الأسترالي‭ ‬أنج‭ ‬بوستيكوغلو‭.‬

لكنّ‭ ‬توتنهام‭ ‬سيكون‭ ‬متسلحا‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬برنتفورد‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬هزيمتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬نيوكاسل‭ ‬وأرسنال‭.‬

ويبحث‭ ‬سبيرز‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لـ‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الانتظار‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬وستكون‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬التي‭ ‬لن‭ ‬تشهد‭ ‬أي‭ ‬انتقال‭ ‬لها‭ ‬لفريق‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بخلاف‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية،‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬ويلعب‭ ‬توتنهام‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬مع‭ ‬قره‭ ‬باغ‭ ‬الاذربيجاني‭ ‬الخميس‭.‬

وقال‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬أستمر‭ ‬في‭ ‬القول‭ ‬للناس‭: +‬أروني‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬وسأريكم‭ ‬معاناة‭+. ‬الناس‭ ‬ينسون‭ ‬المعاناة‭ ‬وينظرون‭ ‬إلى‭ ‬النهاية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬يلتقي‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭ ‬المأزوم‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الإسباني‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي،‭ ‬آملا‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬مستوياته‭ ‬الرائعة‭ ‬أوروبيا‭.‬

وبلغ‭ ‬النادي‭ ‬الإيطالي‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬أقله‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الماضية‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وفاز‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬كونفرنس‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الآخر‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

الا‭ ‬أنّ‭ ‬جماهير‭ ‬روما‭ ‬بدت‭ ‬غاضبة‭ ‬بعد‭ ‬اقالة‭ ‬المدرب‭ ‬‮«‬الأيقونة‮»‬‭ ‬دانييلي‭ ‬دي‭ ‬روسي،‭ ‬وصبّوا‭ ‬جام‭ ‬غضبهم‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬واللاعبين‭ ‬وحملوهم‭ ‬المسؤولية‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أودينيزي‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬

وفي‭ ‬أبرز‭ ‬المباريات‭ ‬أخرى،‭ ‬يلتقي‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الألماني‭ ‬بطل‭ ‬نسخة‭ ‬2022‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬فيكتوريا‭ ‬بلزن‭ ‬التشيكي،‭ ‬فيما‭ ‬يتواجه‭ ‬أياكس‭ ‬الهولندي‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬بشكتاش‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬أمستردام‭.‬