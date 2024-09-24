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أوديجارد سيعود في غضون أسابيع

9/24/2024 7:11:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬ميكيل‭ ‬أرتيتا،‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إن‭ ‬النرويجي‭ ‬مارتن‭ ‬أوديجارد،‭ ‬قائد‭ ‬الفريق،‭ ‬سوف‭ ‬يتعافى‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬في‭ ‬كاحل‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسابيع‮»‬‭.‬

وغاب‭ ‬أوديجارد‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬لأرسنال‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬للإصابة‭ ‬أثناء‭ ‬تواجده‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬النرويج‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬الأخيرة،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

وتأتي‭ ‬أنباء‭ ‬قرب‭ ‬عودة‭ ‬أوديجارد‭ ‬للفريق،‭ ‬ليمثل‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬للنادي‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن،‭ ‬الذي‭ ‬فرط‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬متناوله‭ ‬ليتعادل‭ ‬2‭ / ‬2‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ (‬حامل‭ ‬اللقب‭) ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬مباراة‭ ‬الفريقين‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأحد‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬شدد‭ ‬أرتيتا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬عودة‭ ‬أوديجارد‭ ‬لارسنال‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

وصرح‭ ‬أرتيتا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقده‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قبل‭ ‬لقاء‭ ‬الفريق‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬بولتون‭ ‬واندرز‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالدور‭ ‬الثالث‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬المحترفة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬سيستغرق‭ ‬أسابيع،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬تحديد‭ ‬المدة‭ ‬بالضبط‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬تصريحاته،‭ ‬التي‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬‮«‬قد‭ ‬تحدث‭ ‬مفاجأة‭ ‬بشأن‭ ‬أوديجارد‭ ‬لكنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

أكد‭ ‬أرتيتا‭ ‬أن‭ ‬أوليكساندر‭ ‬زينتشينكو،‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق،‭ ‬سيظل‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر‭ ‬‮«‬لبضعة‭ ‬أسابيع‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬


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