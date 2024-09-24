أوديجارد سيعود في غضون أسابيع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لندن -(د ب أ): قال ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي، أمس الثلاثاء، إن النرويجي مارتن أوديجارد، قائد الفريق، سوف يتعافى من الإصابة في كاحل القدم «في غضون أسابيع».
وغاب أوديجارد عن المباريات الثلاث الأخيرة لأرسنال بعد تعرضه للإصابة أثناء تواجده مع منتخب النرويج في فترة التوقف الدولي الأخيرة، التي أقيمت الشهر الجاري.
وتأتي أنباء قرب عودة أوديجارد للفريق، ليمثل دفعة معنوية للنادي الواقع في شمال العاصمة البريطانية لندن، الذي فرط في فوز كان في متناوله ليتعادل 2 / 2 مع مضيفه مانشستر سيتي (حامل اللقب) في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من عمر مباراة الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.
ورغم ذلك، شدد أرتيتا على أنه من غير المرجح عودة أوديجارد لارسنال قبل فترة التوقف الدولي القادمة في أكتوبر المقبل.
وصرح أرتيتا في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء قبل لقاء الفريق مع ضيفه بولتون واندرز اليوم الأربعاء بالدور الثالث لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية «أعتقد أن الأمر سيستغرق أسابيع، لكن لا يمكنني تحديد المدة بالضبط».
أضاف المدرب الإسباني في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «قد تحدث مفاجأة بشأن أوديجارد لكنني أعتقد أنه من غير المرجح أن يعود قبل فترة التوقف الدولي القادمة».
أكد أرتيتا أن أوليكساندر زينتشينكو، لاعب الفريق، سيظل بعيدا عن المستطيل الأخضر «لبضعة أسابيع أخرى».
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