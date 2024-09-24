سلوت يكشف حظوظ كييزا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لندن - (د ب أ): كشف آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن حظوظ الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا في المشاركة مع الفريق أمام ضيفه ويستهام يونايتد، اليوم الأربعاء في الدور الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.
ولعب الدولي الإيطالي لمدة 20 دقيقة فقط خلال مباراتين كبديل، لكن من المرجح أن يقود هجوم الفريق أمام ويستهام، وفقا للمدرب الهولندي.
وتحدث سلوت عن كييزا، الذي انضم إلى ليفربول قادما من يوفنتوس الإيطالي في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث قال في المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس الثلاثاء للحديث عن اللقاء: «لا أعتقد أنه قادر على لعب 90 دقيقة، لقد شارك في 25 دقيقة في آخر ثلاثة أو أربعة أو خمسة أشهر. لا أعتقد أنه لعب أي مباريات ودية مع يوفنتوس».
أضاف المدرب الهولندي: «إنه قادر على البدء في رأيي، لكنني لا أعتقد أنه يستطيع اللعب لمدة 90 دقيقة بالمستوى الذي نلعب به (غدا) ضد فريق ويستهام القوي».
وفيما يتعلق باللاعب الصاعد تري نيوني، أشار سلوت إلى أنه من المرجح أن يحصل غدا على فرصته الأولى تحت قيادته مع الفريق الأحمر، لكن ألمح في الوقت ذاته إلى اتباعه نهجا حذرا معه.
وأحرز خريج أكاديمية ليستر سيتي السابق، الذي بلغ السابعة عشرة من عمره في يونيو الماضي، تقدما سريعا منذ انتقاله لملعب (آنفيلد) قبل عام، وأصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يشارك بكأس الاتحاد الإنجليزي عندما دخل كبديل في فوز الفريق على ساوثهامبتون في فبراير الماضي.
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