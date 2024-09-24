سلوت يكشف حظوظ كييزا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولعب‭ ‬الدولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬لمدة‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬خلال‭ ‬مباراتين‭ ‬كبديل،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬هجوم‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬ويستهام،‭ ‬وفقا‭ ‬للمدرب‭ ‬الهولندي‭.‬

وتحدث‭ ‬سلوت‭ ‬عن‭ ‬كييزا،‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬ليفربول‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬لفترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي،‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬اللقاء‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬لعب‭ ‬90‭ ‬دقيقة،‭ ‬لقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أو‭ ‬أربعة‭ ‬أو‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭. ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لعب‭ ‬أي‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬رأيي،‭ ‬لكنني‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يستطيع‭ ‬اللعب‭ ‬لمدة‭ ‬90‭ ‬دقيقة‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬نلعب‭ ‬به‭ (‬غدا‭) ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬ويستهام‭ ‬القوي‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باللاعب‭ ‬الصاعد‭ ‬تري‭ ‬نيوني،‭ ‬أشار‭ ‬سلوت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬غدا‭ ‬على‭ ‬فرصته‭ ‬الأولى‭ ‬تحت‭ ‬قيادته‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر،‭ ‬لكن‭ ‬ألمح‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬اتباعه‭ ‬نهجا‭ ‬حذرا‭ ‬معه‭.‬

وأحرز‭ ‬خريج‭ ‬أكاديمية‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬السابق،‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬تقدما‭ ‬سريعا‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬لملعب‭ (‬آنفيلد‭) ‬قبل‭ ‬عام،‭ ‬وأصبح‭ ‬أصغر‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي‭ ‬يشارك‭ ‬بكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬عندما‭ ‬دخل‭ ‬كبديل‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬ساوثهامبتون‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭.‬