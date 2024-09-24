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الدبلوماسية الأمريكية تواجه إخفاقا أمام التصعيد في لبنان

9/24/2024 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الامم‭ ‬المتحدة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رغم‭ ‬جهودها‭ ‬المكثفة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬بدون‭ ‬هوادة‭ ‬منذ‭ ‬حوالى‭ ‬سنة،‭ ‬تبدو‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬حليفها‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتجاهل‭ ‬الدعوات‭ ‬لوقف‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والأربعاء‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬للمرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬الإثنين‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يعمل‭ ‬على‭ ‬احتواء‭ ‬التصعيد‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬حيث‭ ‬كثف‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ضرباته‭ ‬الدامية‭ ‬موقعا‭ ‬مئات‭ ‬القتلى‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الإثنين‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬رئيس‭ ‬الإمارات‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬على‭ ‬احتواء‭ ‬التصعيد‭ ‬بما‭ ‬يمكّن‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭ ‬بكل‭ ‬أمان‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬فيما‭ ‬اضطر‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬السكان‭ ‬الى‭ ‬الفرار‭ ‬بسبب‭ ‬نيران‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬بصدد‭ ‬تقديم‭ ‬‮«‬أفكار‭ ‬ملموسة‮»‬‭ ‬لخفض‭ ‬التوتر‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬ولبنان‭ ‬وإيجاد‭ ‬حل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬للنزاع،‭ ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الأحداث‭ ‬تتسارع‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬فعل‭ ‬الكثير،‭ ‬حيث‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬وسائل‭ ‬الضغط‭ ‬الرئيسية‭ ‬على‭ ‬حليفتها،‭ ‬وهي‭ ‬تسليم‭ ‬الأسلحة‭. ‬ورفض‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬داعمي‭ ‬إسرائيل،‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الورقة‭ ‬باستثناء‭ ‬تعليق‭ ‬تسليم‭ ‬قنابل‭ ‬في‭ ‬مايو،‭ ‬ويبدو‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬استراتيجيته‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭.‬

وأعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إرسال‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬صغير‮»‬‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الإضافيين‭ ‬الى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬تصاعد‭ ‬التوترات‭ ‬الإقليمية‭.
‬ونشرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬آلاف‭ ‬الجنود‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سفن‭ ‬عسكرية‭ ‬وطائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬وأنظمة‭ ‬دفاع‭ ‬جوي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬إسرائيل‭ ‬والقوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬هناك‭. ‬وفيما‭ ‬انتقلت‭ ‬جبهة‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬الى‭ ‬لبنان،‭ ‬وعد‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬بمواصلة‭ ‬‮«‬جبهة‭ ‬الإسناد‮»‬‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جبهة‭ ‬لبنان‭ ‬لن‭ ‬تتوقف‭ ‬قبل‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وازدادت‭ ‬حدة‭ ‬تبادل‭ ‬النيران‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬موجة‭ ‬تفجيرات‭ ‬أجهزة‭ ‬اتصال‭ ‬يستخدمها‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬نسبت‭ ‬الى‭ ‬اسرائيل‭. ‬وأعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تعلم‭ ‬مسبقا‭ ‬بذلك،‭ ‬داعية‭ ‬الى‭ ‬الهدوء‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬كثّفت‭ ‬اسرائيل‭ ‬هجماتها‭. ‬وللمفارقة،‭ ‬فإن‭ ‬تفجيرات‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬عناصر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬للقاهرة‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يحاول‭ ‬إعادة‭ ‬إطلاق‭ ‬المفاوضات‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬والافراج‭ ‬عن‭ ‬رهائن‭ ‬تحتجزهم‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

في‭ ‬واشنطن،‭ ‬لا‭ ‬يخفي‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬في‭ ‬مجالسهم‭ ‬الخاصة‭ ‬استياءهم‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬الذي‭ ‬يفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يريده‭ ‬محاولا‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬استمراريته‭ ‬السياسية‭. ‬وأكد‭ ‬نتنياهو‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬اسرائيل‭ ‬تقوم‭ ‬بتغيير‭ ‬‮«‬موازين‭ ‬القوى‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬تنتظر‭ ‬التهديد،‭ ‬بل‭ ‬تستبقه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مايكل‭ ‬حنا،‭ ‬مدير‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬الأزمات‭ ‬الدولية،‭ ‬إن‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬راهنت‭ ‬بكل‭ ‬شيء،‭ ‬بدون‭ ‬جدوى،‭ ‬على‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وهو‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليها‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭. ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬مسدود،‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للفصل‭ ‬بين‭ ‬الاثنين،‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬فيما‭ ‬تستمر‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬أثبتت‭ ‬أيضا‭ ‬أنها‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬مسدود‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أضاف‭. ‬

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