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اقتصاد إسرائيل يواجه التباطؤ وخطر الفقر جراء حرب طالت مدتها في غزة

9/24/2024 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ريشون‭ ‬لتسيون‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تسبّبت‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بتداعيات‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شملت‭ ‬التباطؤ‭ ‬وتراجع‭ ‬أنشطة‭ ‬قطاعات‭ ‬مختلفة،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬الفقر‭. ‬وقبل‭ ‬اندلاع‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬شنّته‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬كان‭ ‬اقتصاد‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬يعاني‭ ‬أساسا‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الحاشدة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أشهر‭ ‬ضد‭ ‬إصلاحات‭ ‬قضائية‭ ‬اقترحتها‭ ‬حكومة‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭. ‬لكن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬تلقّى‭ ‬ضربة‭ ‬قاسية‭ ‬بفعل‭ ‬الهجوم‭ ‬والحرب‭ ‬التي‭ ‬أعقبته،‭ ‬والمتواصلة‭ ‬بلا‭ ‬أفق‭ ‬لحلّ‭ ‬يضع‭ ‬حدّا‭ ‬لها‭. ‬

ويقول‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬جاك‭ ‬بنديلاك‭ ‬‮«‬الاقتصاد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬صلب،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يعاني‭ ‬لتحمّل‭ ‬عبء‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬،‭ ‬محذّرا‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬دخول‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ركود‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تواصل‭ ‬المعارك‭ ‬لمدة‭ ‬زمنية‭ ‬أطول‭. ‬وبعدما‭ ‬تقلّص‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بنسبة‭ ‬21‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬اندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬خلاله،‭ ‬استعاد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬عافيته‭ ‬مطلع‭ ‬السنة‭ ‬الحالية‭. ‬وزاد‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬بنسبة‭ ‬14‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬2024،‭ ‬بحسب‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬النمو‭ ‬تعثّر‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني،‭ ‬واقتصر‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬0 , 7‭ ‬بالمائة‭. ‬

وخفّضت‭ ‬وكالات‭ ‬التصنيف‭ ‬الدولية‭ ‬الثلاث‭ ‬الكبرى‭ ‬تقييمها‭ ‬لديون‭ ‬إسرائيل‭. ‬وتوقعت‭ ‬وكالة‭ ‬فيتش‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وهي‭ ‬الأطول‭ ‬التي‭ ‬تخوضها‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬منذ‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1948،‭ ‬قد‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬سنة‭ ‬2025‭. ‬وحذّرت‭ ‬الوكالة‭ ‬من‭ ‬‮«‬مخاطر‭ ‬اتساع‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬جبهات‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬وأثارت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية،‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تمدّدها‭ ‬الى‭ ‬جبهات‭ ‬أخرى‭. ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬صعّدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬غاراتها‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬معلنة‭ ‬ضرب‭ ‬أهداف‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬شهرا‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬الحزب‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬طهران،‭ ‬والدولة‭ ‬العبرية،‭ ‬القصف‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬يومي‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭. ‬ويردّ‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بضرب‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وعلى‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬تصنيف‭ ‬الديون‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬عاليا،‭ ‬انتقد‭ ‬المسؤولون‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬وكالات‭ ‬التصنيف‭. ‬وشدد‭ ‬نتنياهو‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬‮«‬مستقر‭ ‬وصلب‮»‬‭ ‬وسيتحسن‭ ‬ما‭ ‬إن‭ ‬تنتهي‭ ‬الحرب‭. ‬يعتمد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬على‭ ‬دافعَين‭ ‬أساسيين‭ ‬للنمو‭ ‬هما‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬التي‭ ‬تبقى‭ ‬في‭ ‬منأى‭ ‬نسبيا‭ ‬عن‭ ‬تأثيرات‭ ‬الحرب،‭ ‬والأسلحة‭ ‬المزدهر‭ ‬إنتاجها‭ ‬خلال‭ ‬كل‭ ‬حرب‭. ‬

لكن‭ ‬المحرّكات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬السياحة‭ ‬والزراعة‭ ‬والبناء‭ ‬‮«‬تذبل‭ ‬واحدة‭ ‬تلو‭ ‬الآخر‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بنديلاك،‭ ‬الأستاذ‭ ‬الفخري‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬العبرية‭ ‬بالقدس‭. ‬

وأوقفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إصدار‭ ‬رخص‭ ‬عمل‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬اليد‭ ‬العاملة‭ ‬داخل‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية،‭ ‬وفق‭ ‬جمعية‭ ‬حقوق‭ ‬العامل‭ (‬ Kav ‭ ‬ LaOved ‭) ‬الإسرائيلية‭. ‬قبل‭ ‬الحرب،‭ ‬كانت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تصدر‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التراخيص‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬القوة‭ ‬العالمية‭ ‬لقطاعات‭ ‬البناء‭ ‬والزراعة‭ ‬والصناعة‭. ‬وكان‭ ‬يضاف‭ ‬الى‭ ‬هؤلاء،‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬نظامي‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭. ‬

وقالت‭ ‬جمعية‭ ‬حقوق‭ ‬العامل‭ ‬إنه‭ ‬تمّ‭ ‬استثناء‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬عامل‭ ‬فلسطيني‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬إصدار‭ ‬التراخيص،‭ ‬وذلك‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬مصانع‭ ‬تعتبر‭ ‬حيوية‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬باتت‭ ‬أعمال‭ ‬الإنشاء‭ ‬معلّقة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توقف‭ ‬استكمال‭ ‬بناء‭ ‬ناطحات‭ ‬السحاب‭ ‬ومشاريع‭ ‬النقل‭. ‬كما‭ ‬تراجعت‭ ‬السياحة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب،‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬أعداد‭ ‬الزوار‭ ‬الآتين‭ ‬لتمضية‭ ‬إجازات‭ ‬أو‭ ‬لأغراض‭ ‬السياحة‭ ‬الدينية‭. ‬

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