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((البحرين الوطني)) يطلق حلا تمويليا مرنا لسداد فواتير الكهرباء والماء

9/24/2024 7:11:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬تعاونه‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬لإطلاق‭ ‬حل‭ ‬تمويلي‭ ‬جديد‭ ‬لمساعدة‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬المؤهلين‭ ‬على‭ ‬سداد‭ ‬فواتيرهم‭ ‬المستحقة‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬خطط‭ ‬سداد‭ ‬مرنة‭.‬

وفي‭ ‬ذلك،‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬مرنة‭ ‬ومتعددة‭ ‬لسداد‭ ‬فواتير‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭. ‬وقد‭ ‬أشاد‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬خطوة‭ ‬مبتكرة‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬خيارات‭ ‬تمويلية‭ ‬متنوعة‭ ‬للمشتركين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الهيئة‭ ‬والبنك‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للعملاء،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬اختيار‭ ‬الخطط‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬التزاماتهم‭ ‬المالية‭. ‬ودعا‭ ‬المشتركين‭ ‬الى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬جهودها‭ ‬لتوفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المشتركين‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬لتوفير‭ ‬خيارات‭ ‬تمويلية‭ ‬مصممة‭ ‬لمساعدة‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬فواتير‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭. ‬كما‭ ‬إننا‭ ‬نؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بدعم‭ ‬كافة‭ ‬فئات‭ ‬عملائنا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لهم‮»‬‭.‬

وتوفر‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬خيارًا‭ ‬بديلاً‭ ‬لسداد‭ ‬فواتير‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬لعملاء‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تمويل‭ ‬فواتير‭ ‬الكهرباء‭ ‬والمياه‭ ‬المستحقة‭ ‬عبر‭ ‬البنك‭ ‬بشروط‭ ‬تجارية‭ ‬مرنة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬سداد‭ ‬قيمة‭ ‬التمويل‭ ‬لاحقًا‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬مرنة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬84‭ ‬شهرًا،‭ ‬مع‭ ‬فترة‭ ‬سماح‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أشهر‭. ‬وتتعدّد‭ ‬مزايا‭ ‬العرض‭ ‬الجديد،‭ ‬لتشمل‭ ‬أسعار‭ ‬فائدة‭ ‬تنافسية،‭ ‬الإعفاء‭ ‬عن‭ ‬الرسوم‭ ‬الإدارية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتمويل،‭ ‬وتقديم‭ ‬خصومات‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬رغبة‭ ‬العميل‭ ‬بتوحيد‭ ‬ديونه‭ ‬مع‭ ‬البنك‭.‬

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