((البحرين الوطني)) يطلق حلا تمويليا مرنا لسداد فواتير الكهرباء والماء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن بنك البحرين الوطني (
NBB ) تعاونه مع هيئة الكهرباء والماء لإطلاق حل تمويلي جديد لمساعدة عملاء البنك المؤهلين على سداد فواتيرهم المستحقة في هيئة الكهرباء والماء وذلك عبر خطط سداد مرنة.
وفي ذلك، أكد المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء أن الهيئة تسعى دائمًا لتوفير حلول مرنة ومتعددة لسداد فواتير الكهرباء والماء. وقد أشاد بالتعاون مع بنك البحرين الوطني بقوله: «يمثل هذا التعاون خطوة مبتكرة تهدف الى توفير خيارات تمويلية متنوعة للمشتركين».
وأضاف أن هذا الحل يعكس التزام الهيئة والبنك بتقديم أفضل الخدمات للعملاء، وتمكينهم من اختيار الخطط التي تتناسب مع التزاماتهم المالية. ودعا المشتركين الى الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في جهودها لتوفير المزيد من الحلول التي تلبي احتياجات المشتركين.
ومن جانبه، قال عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني: «نحن فخورون بشراكتنا مع هيئة الكهرباء والماء لتوفير خيارات تمويلية مصممة لمساعدة عملائنا الكرام، وتمكينهم من إدارة فواتير الخدمات الأساسية. كما إننا نؤكد التزامنا بدعم كافة فئات عملائنا عن طريق تقديم عروض مصممة خصيصًا لهم».
وتوفر هذه الخدمة خيارًا بديلاً لسداد فواتير الخدمات الأساسية لعملاء بنك البحرين الوطني، حيث يتم تمويل فواتير الكهرباء والمياه المستحقة عبر البنك بشروط تجارية مرنة، على أن يتم سداد قيمة التمويل لاحقًا خلال فترة مرنة تصل إلى 84 شهرًا، مع فترة سماح تصل إلى 6 أشهر. وتتعدّد مزايا العرض الجديد، لتشمل أسعار فائدة تنافسية، الإعفاء عن الرسوم الإدارية الخاصة بالتمويل، وتقديم خصومات إضافية في حال رغبة العميل بتوحيد ديونه مع البنك.
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