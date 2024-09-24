نيابة عن الملك.. ولي العهد رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، شارك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
وقد أكد سموه أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في توحيد الجهود الدولية من أجل مواصلة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى عدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كلمات أكدوا فيها حرص بلادهم على الإسهام الفاعل في دعم مساعي المجتمع الدولي لوقف الصراعات وتخفيف التوترات بما يدعم الاستقرار والسلام إقليمياً وعالمياً.
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