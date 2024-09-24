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نيابة عن الملك.. ولي العهد رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

9/24/2024 7:11:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نيابةً‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬شارك‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لاجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬المنعقدة‭ ‬بمقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭.‬


‬وقد‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الدوليين‭.‬


‬وخلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬ألقى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬والوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كلمات‭ ‬أكدوا‭ ‬فيها‭ ‬حرص‭ ‬بلادهم‭ ‬على‭ ‬الإسهام‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مساعي‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لوقف‭ ‬الصراعات‭ ‬وتخفيف‭ ‬التوترات‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬الاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬إقليمياً‭ ‬وعالمياً‭.‬

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