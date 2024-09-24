نيابة عن الملك.. ولي العهد رئيس الوزراء يترأس وفد البحرين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لترؤس وفد مملكة البحرين إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.
يرافق سموه خلال الزيارة وفد رسمي يضم كلاً من الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة، والسيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، والشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من كبار المسؤولين.
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