نيابة عن الملك.. ولي العهد رئيس الوزراء يترأس وفد البحرين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

يرافق‭ ‬سموه‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬وفد‭ ‬رسمي‭ ‬يضم‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة،‭ ‬والسيدة‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭.‬

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