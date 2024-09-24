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ضربات إسرائيلية جديدة على لبنان غداة قصف قتل المئات

9/24/2024 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬خلف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬550‭ ‬قتيلا‭ ‬الاثنين،‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬انها‭ ‬هاجمت‭ ‬منشآت‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل،‭ ‬مما‭ ‬يؤجج‭ ‬مخاوف‭ ‬اندلاع‭ ‬صراع‭ ‬شامل‭ ‬بعدما‭ ‬شهد‭ ‬لبنان‭ ‬سقوط‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬شن‭ ‬موجة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬‮«‬واسعة‭ ‬النطاق‮»‬‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭.‬

بالمقابل‭ ‬قالت‭ ‬الجماعة‭ ‬إنها‭ ‬شنت‭ ‬عدة‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬شملت‭ ‬مصنع‭ ‬متفجرات‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬60‭ ‬كيلومترا‭ ‬داخل‭ ‬إسرائيل‭ ‬بوابل‭ ‬من‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬فادي‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬هاجمت‭ ‬مصنع‭ ‬متفجرات‭ ‬في‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬01:00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬ومطار‭ ‬مجيدو‭ ‬العسكري‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬العفولة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬الليل‭. ‬

وذكرت‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬أن‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬الاثنين‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬558‭ ‬شخصا،‭ ‬منهم‭ ‬50‭ ‬طفلا‭ ‬و94‭ ‬امرأة،‭ ‬وإصابة‭ ‬1835‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نزوح‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭. ‬

واعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬6‭ ‬أشخاص‭ ‬و15‭ ‬جريحا‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬أولية‭ ‬للغارة‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬اللبنانية‭ ‬أن‭ ‬الغارة‭ ‬نفذها‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الغبيري‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬طبقات‭ ‬مستهدفا‭ ‬شقتين‭ ‬في‭ ‬الطبقتين‭ ‬الرابعة‭ ‬والخامسة،‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬استهدف‭ ‬في‭ ‬الضربة‭ ‬قائد‭ ‬منظومة‭ ‬الصواريخ‭ ‬والقذائف‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬القبيسي‭. ‬وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مقتل‭ ‬القبيسي‭. ‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬غداة‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬استهدفت،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الحزب،‭ ‬قائد‭ ‬جبهة‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬علي‭ ‬كركي‭. ‬لكن‭ ‬الحزب‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لاحقا‭ ‬إن‭ ‬كركي‭ ‬‮«‬بخير‮»‬‭ ‬وانتقل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مكان‭ ‬آمن‮»‬‭.‬

وأمس،‭ ‬ضاقت‭ ‬الطريق‭ ‬المؤدية‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬بطوابير‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬السيارات‭. ‬وفي‭ ‬صيدا،‭ ‬شوهدت‭ ‬طوابير‭ ‬للمواطنين‭ ‬أمام‭ ‬محطات‭ ‬الوقود‭ ‬والأفران‭. ‬

وقالت‭ ‬اللبنانية‭ ‬ثريا‭ ‬حرب‭ (‬41‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬نزحت‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬مجاورة‭ ‬لبيروت‭ ‬بعدما‭ ‬غادرت‭ ‬قريتها‭ ‬تول‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬الرعب‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬هذه‭ ‬المرأة‭ ‬المحجبة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أكن‭ ‬اريد‭ ‬المغادرة،‭ ‬لكن‭ ‬الاولاد‭ ‬كانوا‭ ‬خائفين‭ ‬فغادرنا‭ ‬بالثياب‭ ‬التي‭ ‬علينا‮»‬‭. ‬

وروى‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬في‭ ‬السكسكية‭ ‬قرب‭ ‬صيدا‭ ‬مشاهد‭ ‬مرعبة‭. ‬

وتحدث‭ ‬الطبيب‭ ‬موسى‭ ‬يوسف‭ ‬عن‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬القتلى‭: ‬اطفال‭ ‬ونساء‭ ‬واشخاص‭ ‬خسروا‭ ‬اطرافهم‭ ‬او‭ ‬تحطمت‭ ‬رؤوسهم‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تسعين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬الذين‭ ‬نقلوا‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬كانوا‭ ‬اطفالا‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬ماثيو‭ ‬سولتمارش‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ (‬من‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬لبنان‭)‬،‭ ‬لكننا‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬ستبدأ‭ ‬في‭ ‬التزايد‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬مقلق‭ ‬للغاية‮»‬‭.
‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬قالت‭ ‬روسيا‭ ‬إن‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬قد‭ ‬تزعزع‭ ‬الاستقرار‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬

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