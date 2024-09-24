البحرين.. نحو تحقيق الحياد الصفريتحقيق هدف كفاءة الطاقة بنسبة 6% قبل 6 سنوات من الموعد المحدد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
خلق فرص عمل جديدة للشباب.. والحد من الانبعاثات الكربونية.. وتقليص الاعتماد على «الذهب الأسود»
أكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة تجارة وصناعة البحرين فريد بدر أن مملكة البحرين تتمتع بسمعة طيبة في تعزيز الطاقة المتجددة على مستوى المملكة، حيث كانت دائمًا متقدمة على العديد من البلدان في وضع وتنفيذ استراتيجية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للمساهمة في حركة الاستدامة العالمية، وفي التخفيف من التأثير السلبي لتغير المناخ الناجم عن الوقود الأحفوري، أحد الأسباب الرئيسية للاحتباس الحراري العالمي.
وأضاف لدى تصريحه لـ«أخبار الخليج» أن البحرين بقيادتها الرائدة في الممارسات المستدامة والالتزام بالحد من انبعاثات الغازات، تمكنت من الوصول إلى هدف كفاءة الطاقة بنسبة 6 % قبل 6 أعوام من الموعد المحدد.
ولفت إلى أن المؤتمر الذي انطلق تحت شعار «طموح البحرين نحو تحقيق الحياد الصفري وتطوير مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من اجل اقتصاد مستدام خال من الكربون»، بحضور عدد كبير من الشخصيات ورواد الأعمال والسفراء من 30 دولة من الشرق الاوسط وإفريقيا وأوروبا، تم من خلاله التسليط على عدد من المواضيع المهمة أبرزها: بين طموحات وواقع الطاقة المتجددة – المبادرات والخطط المستقبلية وقصص النجاح في التحول للطاقة البديلة، وحلول تخزين الطاقة في الشرق الاوسط وتمويل وتنفيذ المشاريع الكبرى والتحديات والفرص، وبناء المدن الخضراء والطاقة الشمسية والطاقة المتجددة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر والأمن السيبراني لمشاريع الطاقة.
وأوضح بدر أن الهدف من المؤتمر المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2060 في الحياد الصفري وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز الاقتصاد الوطني والحد من الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة وتقليص الاعتماد على النفط لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وأشار إلى أنه تم تقديم جوائز وشهادات تقديرية لثلاثة طلبة جامعيين لهم مشاريع وابتكارات في مشاريع الطاقة البديلة.
وافتتح محمد عبدالجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، مؤتمر ومعرض باورليك البحرين حيث ألقى كلمة جاء فيها القطاع الخاص يلعب دورًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية، ومن واجبنا المساهمة في تحويل البحرين إلى اقتصاد مستدام خالٍ من الكربون مع ضمان أن يخلق قطاع الطاقة الخضراء فرص عمل جديدة ويجذب الاستثمارات ويعزز مرونتنا الاقتصادية.
وأضاف: يعكس شعار المؤتمر «طموح البحرين للوصول إلى الحياد الصفري» إطلاق العنان للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من أجل اقتصاد مستدام خالٍ من الكربون، والتزامنا الجماعي بضمان أن تكون الاستدامة في طليعة استراتيجياتنا الاقتصادية، ويتماشى تحقيق هذه الأهداف بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف 13، الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره.
وبالإضافة إلى العمل المناخي تلتزم البحرين أيضًا بأهداف التنمية المستدامة الأخرى، مثل تعزيز الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة (الهدف 7) وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام (الهدف 8). ومن خلال دمج هذه الأهداف في رؤيتنا الوطنية، فإننا لا نعالج التحديات البيئية فحسب، بل نخلق أيضًا فرصًا اقتصادية ووظائف جديدة في قطاع الطاقة الخضراء.
ولفت إلى أن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام يمكن أن يكون بمثابة منصة حيوية للحوار والتعاون بين أصحاب المصلحة في منظومة الطاقة المتجددة، ما يوفر فرصة لعرض أحدث التطورات في التقنيات المتجددة، وتبادل المعرفة، واستكشاف الشراكات، وتصور كيف يمكننا العمل معًا لإطلاق العنان لإمكانات قطاع الطاقة المتجددة لدينا.
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