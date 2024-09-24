البحرين.. نحو تحقيق الحياد الصفريتحقيق هدف كفاءة الطاقة بنسبة 6% قبل 6 سنوات من الموعد المحدد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الصناعة‭ ‬والطاقة‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬فريد‭ ‬بدر‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتمتع‭ ‬بسمعة‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬دائمًا‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الاستدامة‭ ‬العالمية،‭ ‬وفي‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬السلبي‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري،‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬للاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬العالمي‭.‬

وأضاف‭ ‬لدى‭ ‬تصريحه‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬والالتزام‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬الغازات،‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬كفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬بنسبة‭ ‬6 % ‭ ‬قبل‭ ‬6‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬طموح‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬وتطوير‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والهيدروجين‭ ‬الأخضر‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬اقتصاد‭ ‬مستدام‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬الكربون‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والسفراء‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬وإفريقيا‭ ‬وأوروبا،‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬التسليط‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المهمة‭ ‬أبرزها‭: ‬بين‭ ‬طموحات‭ ‬وواقع‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬ – ‭ ‬المبادرات‭ ‬والخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬وقصص‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬للطاقة‭ ‬البديلة،‭ ‬وحلول‭ ‬تخزين‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬وتمويل‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬والتحديات‭ ‬والفرص،‭ ‬وبناء‭ ‬المدن‭ ‬الخضراء‭ ‬والطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬المدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬لمشاريع‭ ‬الطاقة‭.‬

وأوضح‭ ‬بدر‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬2060‭ ‬في‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬للشباب‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬وتقليص‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬جوائز‭ ‬وشهادات‭ ‬تقديرية‭ ‬لثلاثة‭ ‬طلبة‭ ‬جامعيين‭ ‬لهم‭ ‬مشاريع‭ ‬وابتكارات‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬البديلة‭.‬

وافتتح‭ ‬محمد‭ ‬عبدالجبار‭ ‬الكوهجي‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬باورليك‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬ألقى‭ ‬كلمة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬يلعب‭ ‬دورًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية،‭ ‬ومن‭ ‬واجبنا‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬اقتصاد‭ ‬مستدام‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الكربون‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬أن‭ ‬يخلق‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬الخضراء‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬ويجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬ويعزز‭ ‬مرونتنا‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وأضاف‭: ‬يعكس‭ ‬شعار‭ ‬المؤتمر‭ ‬‮«‬طموح‭ ‬البحرين‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‮»‬‭ ‬إطلاق‭ ‬العنان‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والهيدروجين‭ ‬الأخضر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اقتصاد‭ ‬مستدام‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الكربون،‭ ‬والتزامنا‭ ‬الجماعي‭ ‬بضمان‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬استراتيجياتنا‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬ويتماشى‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وخاصة‭ ‬الهدف‭ ‬13،‭ ‬الذي‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬عاجلة‭ ‬لمكافحة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬وآثاره‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬تلتزم‭ ‬البحرين‭ ‬أيضًا‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الأخرى،‭ ‬مثل‭ ‬تعزيز‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬وبأسعار‭ ‬معقولة‭ (‬الهدف‭ ‬7‭) ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‭ (‬الهدف‭ ‬8‭). ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬رؤيتنا‭ ‬الوطنية،‭ ‬فإننا‭ ‬لا‭ ‬نعالج‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬نخلق‭ ‬أيضًا‭ ‬فرصًا‭ ‬اقتصادية‭ ‬ووظائف‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬الخضراء‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بمثابة‭ ‬منصة‭ ‬حيوية‭ ‬للحوار‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬لعرض‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬التقنيات‭ ‬المتجددة،‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة،‭ ‬واستكشاف‭ ‬الشراكات،‭ ‬وتصور‭ ‬كيف‭ ‬يمكننا‭ ‬العمل‭ ‬معًا‭ ‬لإطلاق‭ ‬العنان‭ ‬لإمكانات‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬لدينا‭.‬