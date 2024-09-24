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((شؤون البلديات)): الانتهاء من تطوير 31 خدمة في الوزارة

9/24/2024 7:11:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والكفاءة‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الكامل‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتيسيرها‭ ‬على‭ ‬المستخدم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليل‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬واختصار‭ ‬خطوات‭ ‬التقديم‭ ‬والفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬المستغرقة‭ ‬في‭ ‬إتمام‭ ‬الخدمة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إتمام‭ ‬الإجراءات‭ ‬وإنجاز‭ ‬الخدمات‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وسهولة‭.‬

وأعلن‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬31‭ ‬خدمة‭ ‬تقدمها‭ ‬الوزارة‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بتطوير‭ ‬500‭ ‬خدمة‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬جهة‭ ‬حكومية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والكفاءة‭.‬

وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬قامت‭ ‬بتطوير‭ ‬6‭ ‬خدمات‭ ‬متعلقة‭ ‬بالرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬وتحديث‭ ‬حساب،‭ ‬وإغلاق‭ ‬حساب‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية،‭ ‬ودفع‭ ‬إيجار‭ ‬أملاك‭ ‬البلدية،‭ ‬واسترجاع‭ ‬التأمين،‭ ‬وتخفيض‭ ‬رسوم‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية‮»‬‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬لهذه‭ ‬الخدمات‭ ‬استهدفت‭ ‬تقليل‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬بنسبة‭ ‬50 % ،‭ ‬وتقليل‭ ‬خطوات‭ ‬التقديم‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬خطوات‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬والانتقال‭ ‬الكامل‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭. ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم‭ ‬وتوحيد‭ ‬معلومات‭ ‬الخدمة‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬القنوات‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كذلك‭ ‬قامت‭ ‬الوزارة‭ ‬بتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعناوين‭ ‬وهي‭ ‬إصدار‭ ‬عنوان،‭ ‬استبدال‭ ‬عنوان،‭ ‬وتجديد‭ ‬عنوان،‭ ‬وحذف‭ ‬عنوان،‭ ‬وطلب‭ ‬لوحة‭ ‬عنوان،‭ ‬وإصدار‭ ‬بطاقة‭ ‬عنوان‭ ‬بدل‭ ‬فاقد،‭ ‬وتحديث‭ ‬عنوان،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمة‭ ‬وتقليل‭ ‬الفترة‭ ‬المستغرقة‭ ‬لإتمام‭ ‬الخدمات‭ ‬بنسبة‭ ‬25 % ‭ ‬كحد‭ ‬أدنى‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بخدمات‭ ‬الإعلانات‭ ‬قال‭: ‬‮«‬الخدمات‭ ‬التطويرية‭ ‬لهذه‭ ‬الخدمات‭ ‬تشمل‭ ‬إصدار،‭ ‬وتجديد،‭ ‬وإلغاء‭ ‬لوحة‭ ‬إعلانية،‭ ‬وإصدار‭ ‬ترخيص‭ ‬إعلان‭ ‬غير‭ ‬تجاري‭ ‬على‭ ‬المركبة،‭ ‬ومخالفة‭ ‬عدم‭ ‬إزالة‭ ‬أو‭ ‬تجديد‭ ‬رخص‭ ‬الإعلانات،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬عبر‭ ‬تقليل‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬وتسريع‭ ‬الإجراءات،‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ،‭ ‬مع‭ ‬تحسين‭ ‬وتوحيد‭ ‬المعلومات‭ ‬المنشورة‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬الوزير‭ ‬أنه‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بطلبات‭ ‬الخدمة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬خدمتين‭ ‬هي‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬الصيانة‭ ‬للحالات‭ ‬الحرجة‭ (‬عوازل‭ ‬الأمطار‭ ‬والصيانة‭) ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تحويلها‭ ‬بالكامل‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬إلكترونية،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬خدمات‭ ‬ورقية‭.‬

وأشار‭ ‬المبارك‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ (‬12‭ ‬خدمة‭) ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬شهادة‭ ‬إثبات‭ ‬السكن‭ ‬وطلب‭ ‬شهادة‭ ‬حارس‭ ‬وخدمة‭ ‬ترخيص‭ ‬الباعة‭ ‬الجائلين‭ ‬ورخص‭ ‬البناء‭ ‬للإضافات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والكبيرة،‭ ‬والانتفاع‭ ‬من‭ ‬وحدة‭ ‬تجارية،‭ ‬وتصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬العقارات‭ ‬والمخالفات،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تحويلها‭ ‬إلكترونيا‭ ‬بالكامل،‭ ‬لتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم،‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬لتقليل‭ ‬الوقت‭ ‬المستغرق‭.‬

وبين‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬شملتها‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬هي‭ ‬خدمة‭ ‬تخفيض‭ ‬رسوم‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬شملها‭ ‬تطوير‭ ‬شامل،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬التخفيض‭ ‬للمستفيد‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭ ‬وبدون‭ ‬تدخل‭ ‬بشري،‭ ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬التطوير‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬التطويرات‭ ‬والتي‭ ‬تعزز‭ ‬حصول‭ ‬المستفيد‭ ‬على‭ ‬الخدمة‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭ ‬وبدون‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬كما‭ ‬يوجد‭ ‬تطوير‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬للإضافات‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬50م2‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقليل‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬بنسبة‭ ‬50 % ،‭ ‬وتوحيد‭ ‬معلومات‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القنوات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التحول‭ ‬الالكتروني‭ ‬الكامل‭ ‬للخدمة‮»‬‭.‬

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