الممثل الشخصي للملك يشيد بدور وزارة الداخلية في إنجاح معرض البحرين الدولي للطيران 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تفضل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، بزيارة لوزارة الداخلية أمس، حيث كان في استقبال سموه الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.
وقد أعرب سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم عن تقديره للجهود التي
تقوم بها وزارة الداخلية في إطار حفظ أمن الوطن وتعزيز استقراره، مثمنا دور الوزارة، من خلال ما تمتلكه من كفاءات وقدرات، في إنجاح معرض البحرين الدولي للطيران 2024.
رحب الوزير بسمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، مشيدا برئاسة سموه للجنة العليا المنظمة للمعرض، ومتابعته المستمرة لكافة مراحل الاستعداد، بما يسهم في مواصلة الإنجازات وتحقيق التطلعات الوطنية للمسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
وأكد دور معرض البحرين الدولي للطيران، في الانفتاح على الخبرات المتقدمة والمنظومات التكنولوجية الحديثة، مضيفا أن المعرض بمثابة نقلة نوعية متميزة لمكانة البحرين على الخريطة الدولية لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الكبرى.
MENAFN24092024000055011008ID1108711332
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.