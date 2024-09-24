الممثل الشخصي للملك يشيد بدور وزارة الداخلية في إنجاح معرض البحرين الدولي للطيران 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التي‮

‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬وتعزيز‭ ‬استقراره،‭ ‬مثمنا‭ ‬دور‭ ‬الوزارة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬كفاءات‭ ‬وقدرات،‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024‭.‬

رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بسمو‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيدا‭ ‬برئاسة‭ ‬سموه‭ ‬للجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬للمعرض،‭ ‬ومتابعته‭ ‬المستمرة‭ ‬لكافة‭ ‬مراحل‭ ‬الاستعداد،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬وتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬الوطنية‭ ‬للمسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

وأكد‭ ‬دور‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬في‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬الخبرات‭ ‬المتقدمة‭ ‬والمنظومات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الحديثة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬بمثابة‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬متميزة‭ ‬لمكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬الدولية‭ ‬لتنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬الكبرى‭.‬