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محمد بن زايد يبحث تطورات التكنولوجيا مع مسؤولي مايكروسوفت وبلاك روك وإنفيديا

9/24/2024 3:16:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" اليوم في واشنطن ــ كلا على حده ــ ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ولاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك وجينسن هوانغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا.. وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه للولايات المتحدة الأمريكية.

تناولت اللقاءات التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والتعاون بين الجهات المعنية في دولة الإمارات وشركة مايكروسوفت والاستثمارات المشتركة في هذا المجال الحيوي.

وتطرقت إلى أهمية "الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" التي أعلنت مؤخراَ وتشارك فيها شركة "إم جي إكس" الإماراتية المتخصصة في مجال التكنولوجيا وشركة "مايكروسوفت" وغيرهما وما تمثله هذه الشراكة من دفعة مهمة للاستثمار في هذا المجال لمصلحة التنمية والازدهار في العالم كله.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لخدمة رؤيتها للتنمية في الحاضر والمستقبل وحريصة على تعزيز تعاونها مع الشركات العالمية في هذا الشأن..مشدداً على أن الاستخدام المسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يعزز التنمية في العالم ويعود بالخير على الجميع.

من جانبهم أكد مسؤولو الشركات الثلاث حرصهم على مواصلة التعاون مع دولة لإمارات في مجال التكنولوجيا المتقدمة منوهين إلى أهمية الاستراتيجية الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي.

حضر اللقاءات عدد من أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة من سمو الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين.

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