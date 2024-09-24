الفيضانات تشل حركة السفر في بريطانيا

MENAFN - Khaberni) خبرني -يواجه المسافرون بالمملكة المتحدة مشاكل في حركة السفر بأجزاء من البلاد، اليوم الثلاثاء، على الرغم من توقف هطول الأمطار الغزيرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

وشهدت أجزاء من العاصمة لندن، تسجيل هطول أكثر من 100 ملليمتر من الأمطار خلال آخر 48 ساعة، مع تسجيل 132 ملليمتر في ووبرن ببيدفوردشاير، وهي أكثر من ضعف متوسط كمية تساقط الأمطار خلال شهر سبتمبر(أيلول)، بحسب مكتب الأرصاد الجوية.

ومن جانبها، أصدرت وكالة حماية البيئة 35 تحذيراً من الفيضانات، وهو ما يعني أنه من المتوقع حدوث فيضانات في أنحاء انجلترا، اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة الوطنية للطرق السريعة إنها تتوقع أن يظل الطريق "إيه 421" في بيدفوردشاير مغلقاً، اليوم الثلاثاء، بسبب الفيضانات الشديدة، وأنها "لا تستطيع تقديم جدول زمني لإعادة فتح الطريق".