الفيضانات تشل حركة السفر في بريطانيا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
يواجه المسافرون بالمملكة المتحدة مشاكل في حركة السفر بأجزاء من البلاد، اليوم الثلاثاء، على الرغم من توقف هطول الأمطار الغزيرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.
وشهدت أجزاء من العاصمة لندن، تسجيل هطول أكثر من 100 ملليمتر من الأمطار خلال آخر 48 ساعة، مع تسجيل 132 ملليمتر في ووبرن ببيدفوردشاير، وهي أكثر من ضعف متوسط كمية تساقط الأمطار خلال شهر سبتمبر(أيلول)، بحسب مكتب الأرصاد الجوية.
ومن جانبها، أصدرت وكالة حماية البيئة 35 تحذيراً من الفيضانات، وهو ما يعني أنه من المتوقع حدوث فيضانات في أنحاء انجلترا، اليوم الثلاثاء.
وقالت الهيئة الوطنية للطرق السريعة إنها تتوقع أن يظل الطريق "إيه 421" في بيدفوردشاير مغلقاً، اليوم الثلاثاء، بسبب الفيضانات الشديدة، وأنها "لا تستطيع تقديم جدول زمني لإعادة فتح الطريق".
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