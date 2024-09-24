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تطوير أدوية جديدة تحرق الدهون دون رياضة

9/24/2024 3:10:43 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - توصل فريق بحثي ياباني، إلى نتيجة حديثة تفتح الطريق لتطوير دواء جديد يساعد الناس على إنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي صارم، وذلك عن طريق اكتشاف متغيرات بروتينية تزيد أثناء ممارسة التمارين الرياضية، وتساعد على حرق الدهون.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو"اليابانية، أن نتائج الفريق، التي نشرت في المجلة العلمية الأوروبية "Molecular Metabolism"، أظهرت أن نسخاً مختلفة من بروتين PGC-1a يتم إنتاجها في العضلات الهيكلية عندما يمارس الناس التمارين الرياضية، وكلما كانت الزيادة أكبر، كلما أنفق الناس المزيد من الطاقة.

وقال الفريق، الذي يضم باحثين من كلية الدراسات العليا للطب في جامعة كوبي ومؤسسات أخرى: "إن الزيادة في التعبير عن PGC-1a، والتي تعزى في الغالب إلى زيادة تنظيم المتغيرات البديلة، أمر محوري لتعزيز الإنفاق التكيفي للطاقة".

ووجد الفريق أن الفئران التي تفتقر إلى هذه المتغيرات "تظهر ضعفاً في إنفاق الطاقة أثناء ممارسة التمارين الرياضية، مما يؤدي إلى تطور السمنة وفرط الأنسولين".

وعندما فحص الفريق العضلات الهيكلية لدى البشر، وجد أن المتغيرات البديلة لجين PGC-1a زادت أيضاً أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

وذكر أن إنتاج المتغيرات يختلف من فرد إلى آخر، مما يؤدي إلى فجوة في فقدان الوزن، حتى عندما يمارس الناس التمارين الرياضية نفسها.

في حين أن الأدوية التي تعمل على قمع الشهية عادة ما توصف لعلاج السمنة، فإن النتائج الأخيرة قد تؤدي إلى تطوير أدوية جديدة تعمل على تحفيز أو زيادة تلك المتغيرات بشكل مستقل عن ممارسة الرياضة.

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