صعود السلالم أفضل وسيلة لخسارة الدهون سريعاً

MENAFN - Khaberni) خبرني - إذا كنت تحاول إنقاص القليل من الوزن وتبحث عن طريقة جديدة لتحقيق هذا الهدف، فقد يكون صعود الدرج هو الحل الأنسب لك، وفقاً لتوصية صحية جديدة من طبيب أمريكي.

وبحسب ما نقله موقع "إي بي سي نيوز"، يحرق الإنسان عادة نحو 20 مرة من السعرات الحرارية عند صعود الدرج مقارنة بالمشي على أرض مسطحة، كما يمكن 5 مرات أكثر عند نزول الدرج.

للتأكد من مدى دقة هذه المعلومة الصحية، أجرى الدكتور ألبرتو مينيتي، عالم وظائف الأعضاء والميكانيكا الحيوية بجامعة ميلانو، أبحاثاً مكثفة حول حركة الإنسان، بما في ذلك صعود السلالم.

وفسر آلية حرق السعرات الحرارية بالأرقام، قائلاً: "كل كلغ واحد من كتلة الجسم عند السير على أرض مستوية يحرق 0.5 سعرة حرارية، بينما يمكن حرق 10 سعرات حرارية عند استخدام السلالم في كل متر صعوداً.

وفي نهاية بحثه، دعا إلى تحويل هذه الرياضة لتمرين روتيني منتظم ضمن حياتنا اليومية للحفاظ على الصحة واستقرار الوزن أيضاً.

وشرح مينيتي: "إنه تمرين يمكن للجميع القيام به، لأن السلالم متاحة في كل مكان مجاناً مقارنة بصالة الألعاب الرياضية". وأضاف: "كما أن استخدام الأذرع في صعود السلالم يضيف قوة إضافية".

وذكر أنه تأكد من هذه التوصية من خلال تجربة شخصية حيث استطاع حرق المزيد من الدهون حين ابتعد عن المصعد واستخدم السلالم للوصل إلى منزله في الطابق الثالث بميلانو.





** روتين يومي

من جهته، علّق نائب رئيس الاتحاد الدولي للجري بالمظلات لوري فان هوتين على هذه التوصية، معتبراً أن صعود السلالم ينحت الجسد ويجعله أكثر لياقة نتيجة حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

يشرف فان هوتين على مجموعة واسعة من التخصصات التي تنطوي ضمن إطار رياضات التسلق العمودي، كالجري الجبلي فوق 2000 متر أو أحدث بطولات العالم وهي "تسلق السلالم".

ومن خلال خبرته في هذه الرياضة، اعتبر أن إضافة بضع دقائق من صعود السلالم كروتين يومي وزيادة الوعي حول فعاليتها لجميع الأعمار يساعد في الحفاظ على الصحة.

بالمقابل، لم يتفق الدكتور ألبرتو مينيتي حول تحديد عدد السعرات الحرارية التي يمكن حرقها عملية صعود السلام، واعتبر أنها "تعتمد على إجمالي الطاقة مقابل الوزن، فكلما زاد الوزن كلما زاد معدل الحرق".