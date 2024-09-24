صعود السلالم أفضل وسيلة لخسارة الدهون سريعاً

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - إذا كنت تحاول إنقاص القليل من الوزن وتبحث عن طريقة جديدة لتحقيق هذا الهدف، فقد يكون صعود الدرج هو الحل الأنسب لك، وفقاً لتوصية صحية جديدة من طبيب أمريكي.
وبحسب ما نقله موقع "إي بي سي نيوز"، يحرق الإنسان عادة نحو 20 مرة من السعرات الحرارية عند صعود الدرج مقارنة بالمشي على أرض مسطحة، كما يمكن 5 مرات أكثر عند نزول الدرج.
للتأكد من مدى دقة هذه المعلومة الصحية، أجرى الدكتور ألبرتو مينيتي، عالم وظائف الأعضاء والميكانيكا الحيوية بجامعة ميلانو، أبحاثاً مكثفة حول حركة الإنسان، بما في ذلك صعود السلالم.
وفسر آلية حرق السعرات الحرارية بالأرقام، قائلاً: "كل كلغ واحد من كتلة الجسم عند السير على أرض مستوية يحرق 0.5 سعرة حرارية، بينما يمكن حرق 10 سعرات حرارية عند استخدام السلالم في كل متر صعوداً.
وفي نهاية بحثه، دعا إلى تحويل هذه الرياضة لتمرين روتيني منتظم ضمن حياتنا اليومية للحفاظ على الصحة واستقرار الوزن أيضاً.
وشرح مينيتي: "إنه تمرين يمكن للجميع القيام به، لأن السلالم متاحة في كل مكان مجاناً مقارنة بصالة الألعاب الرياضية". وأضاف: "كما أن استخدام الأذرع في صعود السلالم يضيف قوة إضافية".
وذكر أنه تأكد من هذه التوصية من خلال تجربة شخصية حيث استطاع حرق المزيد من الدهون حين ابتعد عن المصعد واستخدم السلالم للوصل إلى منزله في الطابق الثالث بميلانو.
** روتين يومي
من جهته، علّق نائب رئيس الاتحاد الدولي للجري بالمظلات لوري فان هوتين على هذه التوصية، معتبراً أن صعود السلالم ينحت الجسد ويجعله أكثر لياقة نتيجة حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية.
يشرف فان هوتين على مجموعة واسعة من التخصصات التي تنطوي ضمن إطار رياضات التسلق العمودي، كالجري الجبلي فوق 2000 متر أو أحدث بطولات العالم وهي "تسلق السلالم".
ومن خلال خبرته في هذه الرياضة، اعتبر أن إضافة بضع دقائق من صعود السلالم كروتين يومي وزيادة الوعي حول فعاليتها لجميع الأعمار يساعد في الحفاظ على الصحة.
بالمقابل، لم يتفق الدكتور ألبرتو مينيتي حول تحديد عدد السعرات الحرارية التي يمكن حرقها عملية صعود السلام، واعتبر أنها "تعتمد على إجمالي الطاقة مقابل الوزن، فكلما زاد الوزن كلما زاد معدل الحرق".
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