الرئيس الامريكي: الحرب الشاملة ليست في مصلحة أحد ولا يزال الحل الدبلوماسي ممكنا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 24 - 9 (كونا) -– قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إن الحرب الشاملة في الشرق الأوسط ليست في مصلحة احد موضحا أنه مع تصاعد الاوضاع "لايزال الحل الدبلوماسي ممكنا".
جاء ذلك في كلمة ألقاها بايدن في افتتاح الدورة ال79 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في مدينة (نيويورك) الأمريكية.
وأضاف بايدن "نعمل على جلب قدر أكبر من السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط" مبينا أن "المدنيين الأبرياء في غزة يمرون بالجحيم فقد قتل الآلاف بما في ذلك عمال الإغاثة وتشردت العديد من العائلات وتكدست في الخيام في مواجهة وضع إنساني مزر".
ولفت الى مقترح اتفاقية ايقاف اطلاق النار في غزة الذي طرحته الولايات المتحدة ومصر وقطر وأقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤكدا ان "الآن هو الوقت المناسب للأطراف لوضع اللمسات الأخيرة على شروطها".
وأضاف "منذ السابع من أكتوبر كنا عازمين على منع حرب أوسع نطاقا تبتلع المنطقة بأكملها" مشددا على أن "الحرب الشاملة ليست في مصلحة أحد".
وبين أنه "حتى مع تصاعد الوضع لايزال الحل الدبلوماسي ممكنا وأن هذا هو المسار الوحيد لتحقيق الأمن الدائم" مؤكدا "أننا نعمل جاهدين لتحقيق هذا الهدف".
وقال الرئيس الأمريكي إن "العنف ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية يجب معالجته وتهيئة الظروف لمستقبل أفضل بما في ذلك حل الدولتين" مشيرا إلى أن التقدم نحو السلام "سيضعنا في موقف أقوى".
وفيما يتعلق بالسودان ذكر أن "الحرب الأهلية الدموية في البلاد تسببت بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم" مبينا أن واشنطن قادت محادثات دبلوماسية مع شركائها "لمحاولة لايقاف اطلاق النار وتجنب المجاعة على نطاق أوسع".
وتطرق بايدن في كلمته إلى ثلاثة محاور عن إدارة المنافسة مع الصين والتعاون معها في مجالات المصلحة المشتركة بالإضافة الى الاستثمار في التنمية العالمية وتطوير البنى التحتية والطاقة النظيفة والتحول الرقمي ومكافحة الأمراض والأوبئة والإفادة من الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطره. (النهاية)
ر س ر / م ع ح ع
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