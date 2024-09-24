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الرئيس الامريكي: الحرب الشاملة ليست في مصلحة أحد ولا يزال الحل الدبلوماسي ممكنا

9/24/2024 3:08:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 9 (كونا) -– قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إن الحرب الشاملة في الشرق الأوسط ليست في مصلحة احد موضحا أنه مع تصاعد الاوضاع "لايزال الحل الدبلوماسي ممكنا".
جاء ذلك في كلمة ألقاها بايدن في افتتاح الدورة ال79 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في مدينة (نيويورك) الأمريكية.
وأضاف بايدن "نعمل على جلب قدر أكبر من السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط" مبينا أن "المدنيين الأبرياء في غزة يمرون بالجحيم فقد قتل الآلاف بما في ذلك عمال الإغاثة وتشردت العديد من العائلات وتكدست في الخيام في مواجهة وضع إنساني مزر".
ولفت الى مقترح اتفاقية ايقاف اطلاق النار في غزة الذي طرحته الولايات المتحدة ومصر وقطر وأقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤكدا ان "الآن هو الوقت المناسب للأطراف لوضع اللمسات الأخيرة على شروطها".
وأضاف "منذ السابع من أكتوبر كنا عازمين على منع حرب أوسع نطاقا تبتلع المنطقة بأكملها" مشددا على أن "الحرب الشاملة ليست في مصلحة أحد".
وبين أنه "حتى مع تصاعد الوضع لايزال الحل الدبلوماسي ممكنا وأن هذا هو المسار الوحيد لتحقيق الأمن الدائم" مؤكدا "أننا نعمل جاهدين لتحقيق هذا الهدف".
وقال الرئيس الأمريكي إن "العنف ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية يجب معالجته وتهيئة الظروف لمستقبل أفضل بما في ذلك حل الدولتين" مشيرا إلى أن التقدم نحو السلام "سيضعنا في موقف أقوى".
وفيما يتعلق بالسودان ذكر أن "الحرب الأهلية الدموية في البلاد تسببت بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم" مبينا أن واشنطن قادت محادثات دبلوماسية مع شركائها "لمحاولة لايقاف اطلاق النار وتجنب المجاعة على نطاق أوسع".
وتطرق بايدن في كلمته إلى ثلاثة محاور عن إدارة المنافسة مع الصين والتعاون معها في مجالات المصلحة المشتركة بالإضافة الى الاستثمار في التنمية العالمية وتطوير البنى التحتية والطاقة النظيفة والتحول الرقمي ومكافحة الأمراض والأوبئة والإفادة من الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطره. (النهاية)

ر س ر / م ع ح ع




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