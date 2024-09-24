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مؤسسة انتصار الخيرية تنظم حلقة نقاشية حول الأزمة الحالية للنساء العربيات المتضررات من الحرب والعنف

9/24/2024 3:08:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 9 (كونا) -- نظمت مؤسسة انتصار الخيرية اليوم الثلاثاء حلقة نقاشية حول (الأزمة الحالية للنساء العربيات المتضررات من الحرب والعنف لا سيما النساء الفلسطينيات) وذلك في معرض الفن الحديث برعاية وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا.
وأكدت مؤسسة (المؤسسة) الشيخة انتصار سالم العلي الصباح في كلمة لها الحاجة الملحة لدمج مبادرات الصحة العقلية في جهود بناء السلام مع الحرص على تنفيذ تدخلات تراعي الصدمات لدعم المتأثرين بالنزاعات بشكل فعال والمطالبة بوضع السياسات والتطوع ونشر الوعي لـ"رسم مستقبل لا يكون فيه دعم الصحة العقلية رفاهية إنما ضرورة".
وأضافت الشيخة انتصار الصباح أن "أكثر من واحد من بين كل خمسة أشخاص ممن يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاعات يعاني اضطرابات صحية عقلية مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة".
وأوضحت أن "(الصدمة) عبارة عن تجربة مؤلمة للغاية قد تؤثر بشكل عميق على الصحة العقلية والجسدية وغالبا ما تؤدي إلى حلقات من العنف والصراع التي لا تطال الأفراد فحسب إنما تمتد لتشمل مجتمعات بأسرها".
وذكرت أنه "من خلال فهم تأثير صدمات الحروب وتوفير دعم الصحة النفسية للأشخاص المتأثرين بالنزاعات يمكننا بناء أسس السلام المستدام ومنع العنف من الانتقال إلى الأجيال المقبلة وأيضا كسر حلقة الصدمات وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر سلاما".
وأعربت الشيخة انتصار الصباح عن إيمانها الراسخ بأن "المرأة هي حجر الزاوية في كل بيت والنسيج الأساسي الذي يربط مجتمعاتنا بسلام" مستدركة أنه "ولبناء مجتمع أكثر سلاما قررنا أن نركز جهودنا على الاحتياجات النفسية للمرأة بعد وقوع الحروب أو الكوارث".
وأفادت بأنه "من خلال عملنا الميداني في (مؤسسة انتصار الخيرية) شهدنا بشكل مباشر مدى التأثير العميق لدعم الصحة العقلية على حياة النساء العربيات وأسرهن فأكثر من 93 في المئة من اللواتي شاركن في برامج (العلاج بالدراما) الخاصة بالمؤسسة أفدن بأنهن شعرن بانخفاض في الاكتئاب وأكثر من 43 في المئة شعرن بانخفاض في القلق وأكثر من 68 في المئة شعرن بانخفاض في اضطراب ما بعد الصدمة كما أفادت المشاركات باكتسابهن مهارات قيمة لتنظيم مشاعرهن بشكل فعال وأصبحن يتعاملن مع المواقف الصعبة بسهولة أكبر".
ولفتت الشيخة انتصار الصباح أنه "عندما يتم إعطاء الأولوية للصحة العقلية للمرأة فإن ذلك يترك تأثيرا إيجابيا على ديناميكية الأسرة بأكملها مما يعزز السلام داخل الأسرة ويمتد تأثيره إلى المجتمع الأوسع".
وأضافت أنه "بناء على هذه المعطيات يستخدم بحثنا المقبل في (مؤسسة انتصار) نهجا متعدد الأساليب لاكتساب فهم أعمق لكيفية استخدام العلاج بالدراما كتدخل نفسي اجتماعي لكسر حلقات العنف وتقليل السلوكيات السلبية لدى الأهل" موضحة أن "هذا البحث سيوفر أدلة قيمة تسهم في توجيه الممارسات الميدانية والسياسات العامة المتعلقة بهذا الموضوع المهم".
من جهتها استعرضت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح في كلمتها آليات حماية المرأة في النزاعات المسلحة مبينة أن المرأة قد تتعرض للاستشهاد والقتل والفقر والتشريد والنزوح واللجوء والتهجير والإصابات والأسر والجوع والعطش والمرض.
وأضافت الشيخة جواهر الصباح أن ما تتحمله النساء حول العالم من وطأة الحروب والنزوح وانتهاكات حقوق الانسان وفقدان احباءهن وتحطم مجتمعاتهن ومواجهتهن للعنف "لا يمكن تخيله".
وذكرت أن القانون الدولي الإنساني ينص على أحقية النساء في أوقات النزاع بالتمتع بالضمانات التي يجب منحها لجميع الأشخاص المحميين وكذلك الحق بالمعاملة الإنسانية في جميع الأوقات والحق في حمايتهن من جميع أعمال العنف أو غيرها وحمايتهن بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن ولا سيما ضد الاغتصاب والإكراه على البغاء وأي هتك لحرمتهن.
واستعرضت بنود وأحكام القانون الدولي الإنساني وتحديدا ما يخص الحماية الخاصة للنساء في النزاعات المسلحة والحروب فضلا عن استعراض قرار 1325 المرأة والسلام والأمن موضحة أنه في ظل وجود واستمرار مثل هذه الانتهاكات تتجلى أهمية إبراز دور المرأة في عمليات السلام والأمن عن طريق تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 المعني بالمرأة والسلام والأمن.
من جهتها قالت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس في كلمة مماثلة إن العالم يواجه اليوم تحديات إنسان وأعربت الشيخة جواهر الصباح عن الأمل في الخروج بتوصيات لضمان كفالة حماية المرأة وتوفير الاحتياجات الإنسانية والنفسية اللازمة لها مؤكدة أن "النساء لسن ضحايا حرب فحسب إنما هن عوامل التغيير وتشكل وجهات نظرهن وخبراتهن أهمية حاسمة في صياغة اتفاقيات السلام المستدامة ومع ذلك لا زلن مستبعدات إلى حد كبير من طاولات صنع القرار".
من جهتها قالت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس في كلمة مماثلة إن العالم يواجه اليوم تحديات إنسانية جسيمة خاصة في منطقتنا العربية التي تعاني من أوضاع إنسانية كارثية تتطلب منا جميعا تضافر الجهود.
وأضافت البرجس أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي من أبرز المؤسسات التي حملت على عاتقها مسؤولية هذا الدور الإنساني النبيل إذ تركزت جهودها على تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين والضعفاء في مختلف أنحاء العالم مستندة في ذلك إلى المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الإنسانية الاستقلالية والحياد وعدم التحيز العالمية والتطوع.
وذكرت أنه مع بدء الأحداث الأخيرة في قطاع غزة الفلسطيني كانت الجمعية في طليعة الجهات التي استجابت لهذه الأزمة الإنسانية وقدمت الإمدادات الغذائية والطبية والإنسانية إلى جانب إرسال سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة لدعم أهلنا في غزة.
ولفتت إلى مواصلة (الجمعية) جهودها الطبية من خلال إرسال الوفود التطوعية لإجراء العمليات الجراحية المجانية "في لفتة إنسانية عظيمة ساهمت في التخفيف من معاناة الجرحى والمصابين" مؤكدة أن "الجمعية تعمل بشكل مستمر على مواكبة القضايا الإنسانية العالمية ومواجهة التحديات العملياتية لإيصال المساعدات الإنسانية للمستحقين في مختلف بقاع الأرض.
وأكدت البرجس أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي تولي اهتماما خاصا بدعم المرأة من خلال الحملات الإنسانية المستهدفة حيث نفذت برامج تمكين للنساء في آسيا بمبلغ مليون دولار أمريكي إضافة إلى مبادراتها في تعليم اللاجئات الروهينغيات بالتعاون مع الجامعة الآسيوية في بنغلاديش وبتمويل من بيت التمويل الكويتي.
بدوره استعرض استشاري المسالك البولية الدكتور فيصل الهاجري تجربتهم في قطاع غزة لإغاثة وعلاج المصابين والجرحى في فترة من أصعب الفترات من دمار ونزوح وأحداث مؤلمة لأكثر من مليون نازح منوها بدور المرأة وما تتعرض له من مخاطر في الخيام.
كما استعرض استشاري جراحة العظام الدكتور حسين القويعان تجربته في (القطاع) وإجراء الجراحات للمصابين والجرحى قائلا إن "الوضع على أرض الواقع في قطاع غزة مأساوي في ظل مواصلة الكيان الصهيوني استهداف وقتل المدنيين من دون هوادة أو رحمة وابادة جماعية ومشاهد دمار". (النهاية)

م ر ف / م ص ع


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