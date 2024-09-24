إسبانيا ترفع توقعاتها بنمو اقتصادها الى 7ر2 بالمئة في 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 24 - 9 (كونا) -- أعلنت الحكومة الاسبانية اليوم الثلاثاء تحسين توقعاتها الاقتصادية للعام الجاري والعامين المقبلين لافتة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بواقع 7ر2 بالمئة في عام 2024 مقارنة بتقديراتها السابقة التي كانت تشير الى نمو بنسبة 4ر2 بالمئة.
وقال وزير
الاقتصاد والتجارة والأعمال الاسباني كارلوس بودي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء إن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا سينمو بنسبة 4ر2 بالمئة في عام 2025 وبنسبة 2ر2 بالمئة في عام 2026 وهو تحسن مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير الى نمو بنسبة 2ر2 في المئة واثنين بالمئة.
وأكد الوزير أن الاقتصاد الاسباني "يواصل النمو بقوة" مسلطا الضوء على أن الناتج المحلي نما بواقع 8ر0 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في الربع الثالث مرجعا ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الطلب المحلي ونمو الاستثمارات.
وأوضح أن بيانات الوزارة تشير إلى انه سيتم توفير 500 ألف وظيفة جديدة خلال العامين الجاري والمقبل ليصل عدد العاملين في إسبانيا إلى 22 مليون شخص بنهاية 2025 فيما توقع تراجع معدلات البطالة إلى 7ر9 بالمئة في 2026.
ونما الاقتصاد الإسباني بنسبة 5ر2 بالمئة في عام 2023 بعدما سجل نموا بنسبة 77ر5 بالمئة في عام 2022 وبنسبة 4ر6 بالمئة في عام 2021 وذلك بعد الانكماش الحاد بنسبة 17ر11 بالمئة في عام 2020 بسبب جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19). (النهاية)
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