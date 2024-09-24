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إسبانيا ترفع توقعاتها بنمو اقتصادها الى 7ر2 بالمئة في 2024

9/24/2024 3:08:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 24 - 9 (كونا) -- أعلنت الحكومة الاسبانية اليوم الثلاثاء تحسين توقعاتها الاقتصادية للعام الجاري والعامين المقبلين لافتة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بواقع 7ر2 بالمئة في عام 2024 مقارنة بتقديراتها السابقة التي كانت تشير الى نمو بنسبة 4ر2 بالمئة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الاسباني كارلوس بودي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء إن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا سينمو بنسبة 4ر2 بالمئة في عام 2025 وبنسبة 2ر2 بالمئة في عام 2026 وهو تحسن مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير الى نمو بنسبة 2ر2 في المئة واثنين بالمئة.
وأكد الوزير أن الاقتصاد الاسباني "يواصل النمو بقوة" مسلطا الضوء على أن الناتج المحلي نما بواقع 8ر0 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في الربع الثالث مرجعا ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الطلب المحلي ونمو الاستثمارات.
وأوضح أن بيانات الوزارة تشير إلى انه سيتم توفير 500 ألف وظيفة جديدة خلال العامين الجاري والمقبل ليصل عدد العاملين في إسبانيا إلى 22 مليون شخص بنهاية 2025 فيما توقع تراجع معدلات البطالة إلى 7ر9 بالمئة في 2026.
ونما الاقتصاد الإسباني بنسبة 5ر2 بالمئة في عام 2023 بعدما سجل نموا بنسبة 77ر5 بالمئة في عام 2022 وبنسبة 4ر6 بالمئة في عام 2021 وذلك بعد الانكماش الحاد بنسبة 17ر11 بالمئة في عام 2020 بسبب جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19). (النهاية)

ه ن د / ح م ف



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