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باكستان تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان

9/24/2024 3:08:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 24 - 9 (كونا) -- دانت باكستان "بشدة" اليوم الثلاثاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على لبنان والذي أدى الى سقوط مئات من القتلى والجرحى.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان ان باكستان تدين "بأشد العبارات" العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير على لبنان والذي أدى لسقوط مئات من القتلى والجرحى المدنيين.
واعتبر البيان ان هذا العمل العدواني ضد لبنان يشكل انتهاكا صارخا وخطيرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويهدد بانزلاق المنطقة بأكملها نحو المزيد من الاضطراب والقلاقل.
واكد دعوة باكستان من جديد دعمها الكامل لسيادة لبنان وسلامة ووحدة وصيانة اراضيه معربا عن تضامنه مع الشعب اللبناني وحقه في العيش بسلام ووئام.
وجدد البيان دعوة باكستان المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات عاجلة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على مغامراته نحو جر المنطقة الى المزيد من الاعمال العدوانية والابادة الجماعية التي يقوم بها.
ويواصل طيران الاحتلال الاسرائيلي شن غارات جوية عنيفة منذ صباح يوم أمس الاثنين على مناطق جنوب لبنان وشمال شرقه ما أدى إلى قتل 558 شخصا وإصابة أكثر من 1835 وفق آخر احصائيات وزارة الصحة اللبنانية. (النهاية)

س ب ك / ف ا س




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