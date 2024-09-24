باكستان تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسلام اباد - 24 - 9 (كونا) -- دانت باكستان "بشدة" اليوم الثلاثاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على لبنان والذي أدى الى سقوط مئات من القتلى والجرحى.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان ان باكستان تدين "بأشد العبارات" العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير على لبنان والذي أدى لسقوط مئات من القتلى والجرحى المدنيين.
واعتبر البيان ان هذا العمل العدواني ضد لبنان يشكل انتهاكا صارخا وخطيرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويهدد بانزلاق المنطقة بأكملها نحو المزيد من الاضطراب والقلاقل.
واكد دعوة باكستان من جديد دعمها الكامل لسيادة لبنان وسلامة ووحدة وصيانة اراضيه معربا عن تضامنه مع الشعب اللبناني وحقه في العيش بسلام ووئام.
وجدد البيان دعوة باكستان المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات عاجلة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على مغامراته نحو جر المنطقة الى المزيد من الاعمال العدوانية والابادة الجماعية التي يقوم بها.
ويواصل طيران الاحتلال الاسرائيلي شن غارات جوية عنيفة منذ صباح يوم أمس الاثنين على مناطق جنوب لبنان وشمال شرقه ما أدى إلى قتل 558 شخصا وإصابة أكثر من 1835 وفق آخر احصائيات وزارة الصحة اللبنانية. (النهاية)
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