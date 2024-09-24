مؤسسة انتصار الخيرية تنظم المعرض الفني (نساء في الحرب - فلسطين) بمشاركة نحو 100 فنان عربي دعما لنساء فلسطين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 9 (كونا) -- نظمت مؤسسة انتصار الخيرية اليوم الثلاثاء المعرض الفني (نساء في الحرب - فلسطين) بمشاركة نحو 100 فنان عربي دعما لنساء فلسطين.
ويتزامن المعرض المقام في مركز الفن المعاصر مع الحلقة النقاشية التي نظمتها (المؤسسة) حول (الأزمة الحالية للنساء العربيات المتضررات من الحرب والعنف لا سيما النساء الفلسطينيات) برعاية وزير
الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا وحضور نائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.
وقالت مؤسسة (المؤسسة) الشيخة انتصار سالم العلي الصباح في تصريح للصحفيين بهذه المناسبة إن المعرض الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسلام ويستمر لأسبوعين يشهد مشاركة نحو 100 فنان "من بين الأكثر موهبة وشهرة في مختلف أنحاء العالم العربي" والذين بادروا بسخاء وتبرعوا بقطعهم الفنية دعما لنساء فلسطين.
وأضافت الشيخة انتصار الصباح أن المعرض يضم مجموعة مبهرة من الأعمال الفنية الأصلية والفريدة من نوعها لأكثر من 100 فنان من 20 دولة ساهموا بعملهم ومواهبهم في الدفاع عن هذه القضية باسم الإنسانية.
بدورها أشادت منسقة المعرض الفنانة أميرة بهبهاني بالاستجابة السريعة والواسعة من قبل الفنانين العرب على المشاركة في هذا المعرض الذي يعد من بين أقوى المعارض المتخصصة عالميا.
من جانبها قالت الرئيسة التنفيذية لـ(مؤسسة انتصار) كريمة عنبر في تصريح مماثل إن الفنانين المشاركين لم يترددوا في قبول الدعوة للتعبير عن التضامن والدعم لنساء فلسطين في ضوء ما تشهده دولتهم من مأساة إنسانية مؤكدة أن الفن يعد "وسيلة قوية للتغلب على الحواجز وتعزيز التعاطف ودفع عجلة التغيير".
حضر افتتاح المعرض مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس وعدد من الأطباء الذين شاركوا في عمليات الإغاثة في دولة فلسطين.
وتؤدي مؤسسة (انتصار) دورا مهما في علاج الصدمات النفسية والعنف الذي تعاني منه المرأة العربية من جراء الحروب والاضطرابات وذلك باستخدام برامج متخصصة تعنى بالصحة النفسية وحالات العنف ضد المرأة في المنطقة.
وتعد (المؤسسة) التي تشرف عليها الشيخة انتصار سالم العلي الصباح منظمة خيرية غير ربحية وهي الأولى في العالم العربي التي تسعى لإحداث تغيير اجتماعي "منهجي" لتسهيل التعافي النفسي وتمكين النساء العربيات اللاتي تعرضن لصدمات الحروب والعنف. (النهاية)
م ر ف / م ص ع
MENAFN24092024000071011013ID1108710777
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