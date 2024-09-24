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مؤسسة انتصار الخيرية تنظم المعرض الفني (نساء في الحرب - فلسطين) بمشاركة نحو 100 فنان عربي دعما لنساء فلسطين

9/24/2024 3:08:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 9 (كونا) -- نظمت مؤسسة انتصار الخيرية اليوم الثلاثاء المعرض الفني (نساء في الحرب - فلسطين) بمشاركة نحو 100 فنان عربي دعما لنساء فلسطين.
ويتزامن المعرض المقام في مركز الفن المعاصر مع الحلقة النقاشية التي نظمتها (المؤسسة) حول (الأزمة الحالية للنساء العربيات المتضررات من الحرب والعنف لا سيما النساء الفلسطينيات) برعاية وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا وحضور نائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.
وقالت مؤسسة (المؤسسة) الشيخة انتصار سالم العلي الصباح في تصريح للصحفيين بهذه المناسبة إن المعرض الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسلام ويستمر لأسبوعين يشهد مشاركة نحو 100 فنان "من بين الأكثر موهبة وشهرة في مختلف أنحاء العالم العربي" والذين بادروا بسخاء وتبرعوا بقطعهم الفنية دعما لنساء فلسطين.
وأضافت الشيخة انتصار الصباح أن المعرض يضم مجموعة مبهرة من الأعمال الفنية الأصلية والفريدة من نوعها لأكثر من 100 فنان من 20 دولة ساهموا بعملهم ومواهبهم في الدفاع عن هذه القضية باسم الإنسانية.
بدورها أشادت منسقة المعرض الفنانة أميرة بهبهاني بالاستجابة السريعة والواسعة من قبل الفنانين العرب على المشاركة في هذا المعرض الذي يعد من بين أقوى المعارض المتخصصة عالميا.
من جانبها قالت الرئيسة التنفيذية لـ(مؤسسة انتصار) كريمة عنبر في تصريح مماثل إن الفنانين المشاركين لم يترددوا في قبول الدعوة للتعبير عن التضامن والدعم لنساء فلسطين في ضوء ما تشهده دولتهم من مأساة إنسانية مؤكدة أن الفن يعد "وسيلة قوية للتغلب على الحواجز وتعزيز التعاطف ودفع عجلة التغيير".
حضر افتتاح المعرض مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس وعدد من الأطباء الذين شاركوا في عمليات الإغاثة في دولة فلسطين.
وتؤدي مؤسسة (انتصار) دورا مهما في علاج الصدمات النفسية والعنف الذي تعاني منه المرأة العربية من جراء الحروب والاضطرابات وذلك باستخدام برامج متخصصة تعنى بالصحة النفسية وحالات العنف ضد المرأة في المنطقة.
وتعد (المؤسسة) التي تشرف عليها الشيخة انتصار سالم العلي الصباح منظمة خيرية غير ربحية وهي الأولى في العالم العربي التي تسعى لإحداث تغيير اجتماعي "منهجي" لتسهيل التعافي النفسي وتمكين النساء العربيات اللاتي تعرضن لصدمات الحروب والعنف. (النهاية)

م ر ف / م ص ع


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