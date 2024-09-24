Tuesday, 24 September 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فلوريدا تستعد لأشد إعصار يضرب الولايات المتحدة منذ أكثر من عام

9/24/2024 3:08:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 9 (كونا) -– قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم الثلاثاء إن ولاية (فلوريدا) تستعد لأشد إعصار يضرب اليابسة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام وفق توقعات المراصد الجوية.
وذكرت قناة الطقس الأمريكية أن "العاصفة الاستوائية (هيلين) تشكلت في شمال غرب البحر (الكاريبي) صباح اليوم وهي آخذة في التكثف والاشتداد وقد يستغرق الأمر 48 ساعة فقط لتحولها من عاصفة استوائية بسرعة 45 ميلا (72 كيلومترا في الساعة) إلى إعصار كبير من الفئة الثالثة مع اشتداده بسرعة فوق المياه الدافئة في خليج (المكسيك)".
وأضافت القناة أنه "من المرجح أن تتحول إلى إعصار في خليج (المكسيك) بحلول يوم الأربعاء المقبل" متوقعة أن "يصل الإعصار إلى اليابسة على طول ساحل خليج فلوريدا مساء الخميس المقبل".
وحذرت من أن الإعصار "قد يكون شديدا وضخما عند وصوله إلى اليابسة مع عاصفة مهددة للحياة ورياح مدمرة وأمطار غزيرة" مشيرة إلى أن "الرياح القوية والأمطار الغزيرة قد تمتد إلى الداخل في أجزاء من الجنوب لتستمر حتى يوم الجمعة المقبل".
ومن المرجح أن يتم اليوم إخلاء المناطق الساحلية في (فلوريدا) اجتنابا لمخاطر الاعصار المهددة لحياة السكان.
ومن جانبه قال المتحدث باسم البيت الأبيض جيريمي إدواردز إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على معطيات الأرصاد الجوية بشأن العاصفة الاستوائية (هيلين).
وأكد أن الإدارة الأمريكية "على اتصال بمسؤولين من الولايات الواقعة في مسار العاصفة" مبينا أنه "تم تجهيز العناصر والموارد الفيدرالية مسبقا بما في ذلك المولدات والأغذية والمياه إلى جانب فرق البحث والإنقاذ واستعادة الطاقة".
وأضاف أن الرئيس الامريكي جو بايدن أصدر توجيهات "لنشر فرق إدارة الطوارئ الفيدرالية (فيما) في ولايتي (فلوريدا) و(ألاباما) للانضمام إلى موظفي الاستجابة للطوارئ المحليين لدعم جهودهم حسب الحاجة". (النهاية)

ر س ر / م ع ح ع




MENAFN24092024000071011013ID1108710776

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث