فلوريدا تستعد لأشد إعصار يضرب الولايات المتحدة منذ أكثر من عام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 24 - 9 (كونا) -– قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم الثلاثاء إن ولاية (فلوريدا) تستعد لأشد إعصار يضرب اليابسة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام وفق توقعات المراصد الجوية.
وذكرت قناة الطقس الأمريكية أن "العاصفة الاستوائية (هيلين) تشكلت في شمال غرب البحر (الكاريبي) صباح اليوم وهي آخذة في التكثف والاشتداد وقد يستغرق الأمر 48 ساعة فقط لتحولها من عاصفة استوائية بسرعة 45 ميلا (72 كيلومترا في الساعة) إلى إعصار كبير من الفئة الثالثة مع اشتداده بسرعة فوق المياه الدافئة في خليج (المكسيك)".
وأضافت القناة أنه "من المرجح أن تتحول إلى إعصار في خليج (المكسيك) بحلول يوم الأربعاء المقبل" متوقعة أن "يصل الإعصار إلى اليابسة على طول ساحل خليج فلوريدا مساء الخميس المقبل".
وحذرت من أن الإعصار "قد يكون شديدا وضخما عند وصوله إلى اليابسة مع عاصفة مهددة للحياة ورياح مدمرة وأمطار غزيرة" مشيرة إلى أن "الرياح القوية والأمطار الغزيرة قد تمتد إلى الداخل في أجزاء من الجنوب لتستمر حتى يوم الجمعة المقبل".
ومن المرجح أن يتم اليوم إخلاء المناطق الساحلية في (فلوريدا) اجتنابا لمخاطر الاعصار المهددة لحياة السكان.
ومن جانبه قال المتحدث باسم البيت الأبيض جيريمي إدواردز إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على معطيات الأرصاد الجوية بشأن العاصفة الاستوائية (هيلين).
وأكد أن الإدارة الأمريكية "على اتصال بمسؤولين من الولايات الواقعة في مسار العاصفة" مبينا أنه "تم تجهيز العناصر والموارد الفيدرالية مسبقا بما في ذلك المولدات والأغذية والمياه إلى جانب فرق البحث والإنقاذ واستعادة الطاقة".
وأضاف أن الرئيس الامريكي جو بايدن أصدر توجيهات "لنشر فرق إدارة الطوارئ الفيدرالية (فيما) في ولايتي (فلوريدا) و(ألاباما) للانضمام إلى موظفي الاستجابة للطوارئ المحليين لدعم جهودهم حسب الحاجة". (النهاية)
ر س ر / م ع ح ع
MENAFN24092024000071011013ID1108710776
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.