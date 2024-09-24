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الصندوق العقاري يودع مليار وخمسة ملايين ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر سبتمبر

9/24/2024 3:07:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع مليارٍ وخمسة ملايين ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر سبتمبر 2024. وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم شهر سبتمبر الجاري خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف تحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.
وقال بن ماضي: "إن برنامج الدعم السكني يُقدم عددًا من الحلول والمزايا التمويلية لمستفيدي منتج البناء الذاتي؛ بهدف إكمال مراحل بناء منازلهم بما يلبي احتياجاتهم ورغباتهم"، لافتًا إلى أن من الحلول التمويلية لمنتج "البناء الذاتي" باقة دعم الدفعة المقدمة، التي تتيح للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال.
وأفاد الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري أن الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك" يُعد من الحلول التمويلية التنافسية، حيث يُمكن مستفيد "البناء الذاتي" من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهريًا، إضافة إلى مزايا أخرى تشمل دفعة تمويلية تصل إلى 25 من إجمالي التمويل العقاري.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة "المستشار العقاري" لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحّد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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