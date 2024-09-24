53 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
التاريخ
9/24/2024 3:06:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة في السوق المحلية، الثلاثاء، عند 53 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 51 دينارا لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 56.70 و47 دينارا على التوالي.
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