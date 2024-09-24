شركات صناعية أردنية تبحث عن منافذ تسويقية في معارض بدبي



وبحسب بيان لجمعية المصدرين الأردنيين، والتي تنسق المشاركة الاردنية تعتبر المعارض الثلاثة من اهم الفعاليات الدولية نظرا لحجم المشاركة الواسعة بها من العارضين والتجار والزائرين من مختلف دول العالم.



يشار الى ان المعارض الثلاثة منبثقة عن الخليج الغذائي حيث الأول منها يتعلق بالحلويات والوجبات الخفيفة والثاني يشمل العلامات التجارية الخاصة والترخيص.



اما المعرض الثالث هو غلف جرين الذي يقام للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط ويختص في مجال تكنولوجيا الزراعة والمنتجات الزراعية كالخضار والفواكه والتمور فيما يهدف إلى إتاحة الفرص للشركات العاملة ضمن هذا القطاع تسويق منتجاتهم.



وقال مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، أن أجنحة الشركات الأردنية المشاركة تحظى بحضور لافت وأهتمام كبير من قبل الزائرين ومرتادي المعارض الثلاثة، مبينا ان هذا يؤكد السمعة العالية التي وصلتها الصناعة الأردنية وتنافسيتها بالاسواق التصديرية.



واضاف أن المشاركة الاردنية بالمعارض التي تستمر ثلاثة ايام تأتي ضمن برامج الترويج التي تنفذها الجمعية وتمكين منتجات الصناعة الأردنية من دخول اسواق جديدة غير تقليدية، وبما يتوافق مع مضامين كتاب التكليف السامي لرئيس الورزاء الدكتور جعفر حسان.



وشدد على أهمية تمكين ودعم الشركات الصغيرة وتحفيزها على التصدير والتواجد بالأسواق الخارجية للمساهمة في تطورها ونموها وزيادة قدرتها على التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.



وأشار لوجود تنسيق وتعاون مستمر ما بين الجمعية وغرفتي صناعة عمان والأردن وشركة بيت التصدير، للمشاركة بالمعارض الخارجية وتنظيم البعثات التجارية، لزيادة وتنويع الصادرات الوطنية وتمكينها من دخول أسواق جديدة.



وأكد أبو رحمة أن الجمعية تعمل على توفير الدعم اللوجستي والفني للشركات المشاركة لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص مشيرا الى ان الجمعية ستواصل العمل على تعزيز الحضور الأردني في الأسواق الدولية وتطوير العلاقات التجارية بما يخدم الاقتصاد المحلي بالشاركة مع الجهات ذات العلاقة.