شركات صناعية أردنية تبحث عن منافذ تسويقية في معارض بدبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدأت 15 شركة اردنية اليوم الثلاثاء مشاركتها في ثلاثة معارض متختصة بالتصنيع الغذائي والعلامات التجارية والتكنولوجيا الزراعية والتي انطلقت فعاليتها في مركز دبي التجاري العالمي، للبحث عن منافذ تسويقية جديدة لها خارجيا.
وبحسب بيان لجمعية المصدرين الأردنيين، والتي تنسق المشاركة الاردنية تعتبر المعارض الثلاثة من اهم الفعاليات الدولية نظرا لحجم المشاركة الواسعة بها من العارضين والتجار والزائرين من مختلف دول العالم.
يشار الى ان المعارض الثلاثة منبثقة عن معرض الخليج الغذائي حيث الأول منها يتعلق بالحلويات والوجبات الخفيفة والثاني يشمل العلامات التجارية الخاصة والترخيص.
اما المعرض الثالث هو غلف جرين الذي يقام للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط ويختص في مجال تكنولوجيا الزراعة والمنتجات الزراعية كالخضار والفواكه والتمور فيما يهدف إلى إتاحة الفرص للشركات العاملة ضمن هذا القطاع تسويق منتجاتهم.
وقال مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، أن أجنحة الشركات الأردنية المشاركة تحظى بحضور لافت وأهتمام كبير من قبل الزائرين ومرتادي المعارض الثلاثة، مبينا ان هذا يؤكد السمعة العالية التي وصلتها الصناعة الأردنية وتنافسيتها بالاسواق التصديرية.
واضاف أن المشاركة الاردنية بالمعارض التي تستمر ثلاثة ايام تأتي ضمن برامج الترويج التي تنفذها الجمعية وتمكين منتجات الصناعة الأردنية من دخول اسواق جديدة غير تقليدية، وبما يتوافق مع مضامين كتاب التكليف السامي لرئيس الورزاء الدكتور جعفر حسان.
وشدد على أهمية تمكين ودعم الشركات الصغيرة وتحفيزها على التصدير والتواجد بالأسواق الخارجية للمساهمة في تطورها ونموها وزيادة قدرتها على التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
وأشار لوجود تنسيق وتعاون مستمر ما بين الجمعية وغرفتي صناعة عمان والأردن وشركة بيت التصدير، للمشاركة بالمعارض الخارجية وتنظيم البعثات التجارية، لزيادة وتنويع الصادرات الوطنية وتمكينها من دخول أسواق جديدة.
وأكد أبو رحمة أن الجمعية تعمل على توفير الدعم اللوجستي والفني للشركات المشاركة لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص مشيرا الى ان الجمعية ستواصل العمل على تعزيز الحضور الأردني في الأسواق الدولية وتطوير العلاقات التجارية بما يخدم الاقتصاد المحلي بالشاركة مع الجهات ذات العلاقة.
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