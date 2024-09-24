فاين الصحية القابضة الراعي الذهبي ل نسخة الشرق الأوسط 2024 لقمة اكسري السقف، لامسي السماء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً
في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، التزامها المستمر
بتعزيز دور القيادات النسائية والمساواة بين الجنسين، من خلال تقديم
رعايتها الذهبية لنسخة هذا العام من قمة "اكسري السقف، لامسي السماء
Break the ceiling touch the sky "
– في الشرق الأوسط، والتي تُعنى بتعزيز نجاح وتمكين المرأة في المنطقة.
وقد
جمعت القمة، التي أقيمت مؤخراً في دبي، عدداً من القادة المؤثرين من أفضل
الشركات الرائدة في العالم، من أجل تعزيز ثقافة ومبادئ
التنوع بين الجنسين. وتضمنت القمة العديد من الفعاليات التي تنوعت ما بين
الحلقات النقاشية، والجلسات الإرشادية السريعة الهادفة لتزويد المشاركين
بالمهارات اللازمة للنجاح في المستقبل، فضلاً عن أفضل الممارسات العالمية
في مجال تمكين المرأة.
وفي
إطار رعاية مجموعة فاين للقمة، شاركت مديرة إدارة التسويق وتجربة الزبائن
لديها، جيرامي جيسالڤا، كمتحدثة ضمن حلقة نقاشية حملت
عنوان: "استراتيجيات النجاح وسلوكيات القيادات النسائية الأكثر نجاحاً
وإلهاماً في الشرق الأوسط وأفريقيا"؛ حيث طرحت عدداً من الرؤى القيمة التي
تخللتها رحلتها الشخصية في الحياة ومسيرتها المهنية، وتناولت فيها إلى جانب
نخبة من القيادات النسائية على مستوى المنطقة،
العديد من المواضيع الهامة كالاستراتيجيات والسلوكيات التي ساهمت في
نجاحهن.
وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي: "نفخر مجدداً بالمشاركة في
قمة "اكسري السقف، لامسي السماء Break the ceiling touch the sky "،
والتي تتماشى في أهدافها مع التزام مجموعتنا الراسخ بتمكين المرأة وتعزيز
المساواة بين الجنسين، حيث لا يعتبر دعم مثل هذه الفعاليات فقط جزءاً من
مسؤوليتنا المؤسسية المجتمعية، إنما إحدى أولوياتنا الاسترتيجية لدفع النمو
المستدام والابتكار."
ويذكر بأن مجموعة فاين الصحية القابضة تواصل تصدر طليعة المؤسسات التي تسعى لتعزيز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، كما أنها
أول مجموعة لتصنيع الورق الصحي في منطقة الشرق الأوسط تنضم للميثاق العالمي للأمم المتحدة ( UNGC )،
إلى جانب كونها من الموقعين على مبادئ تمكين المرأة التابع للأمم المتحدة .
هذا وتقدم المجموعة سياسات ومزايا لموظفيها بالتركيز على العنصر النسائي،
بما فيها إجازة أمومة استثنائية، وإجازات مدفوعة الأجر للموظفات
للراحة
في الحالات المتعلقة بالصحة النسائية، فضلاً عن برامج العمل المرنة، وبرامج الدعم والإرشاد المهني.
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