فاين الصحية القابضة الراعي الذهبي ل نسخة الشرق الأوسط 2024 لقمة اكسري السقف، لامسي السماء



وقد جمعت القمة، التي أقيمت مؤخراً في دبي، عدداً من القادة المؤثرين من أفضل الشركات الرائدة في العالم، من أجل تعزيز ثقافة ومبادئ التنوع بين الجنسين. وتضمنت القمة العديد من الفعاليات التي تنوعت ما بين الحلقات النقاشية، والجلسات الإرشادية السريعة الهادفة لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للنجاح في المستقبل، فضلاً عن أفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين المرأة.



وفي إطار رعاية مجموعة فاين للقمة، شاركت مديرة إدارة التسويق وتجربة الزبائن لديها، جيرامي جيسالڤا، كمتحدثة ضمن حلقة نقاشية حملت عنوان: "استراتيجيات النجاح وسلوكيات القيادات النسائية الأكثر نجاحاً وإلهاماً في الشرق الأوسط وأفريقيا"؛ حيث طرحت عدداً من الرؤى القيمة التي تخللتها رحلتها الشخصية في الحياة ومسيرتها المهنية، وتناولت فيها إلى جانب نخبة من القيادات النسائية على مستوى المنطقة، العديد من المواضيع الهامة كالاستراتيجيات والسلوكيات التي ساهمت في نجاحهن.



وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي: "نفخر مجدداً بالمشاركة في قمة "اكسري السقف، لامسي السماء Break the ceiling touch the sky "، والتي تتماشى في أهدافها مع التزام مجموعتنا الراسخ بتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، حيث لا يعتبر دعم مثل هذه الفعاليات فقط جزءاً من مسؤوليتنا المؤسسية المجتمعية، إنما إحدى أولوياتنا الاسترتيجية لدفع النمو المستدام والابتكار."



ويذكر بأن مجموعة فاين الصحية القابضة تواصل تصدر طليعة المؤسسات التي تسعى لتعزيز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، كما أنها أول مجموعة لتصنيع الورق الصحي في منطقة الشرق الأوسط تنضم للميثاق العالمي للأمم المتحدة ( UNGC )، إلى جانب كونها من الموقعين على مبادئ تمكين المرأة التابع للأمم المتحدة .

هذا وتقدم المجموعة سياسات ومزايا لموظفيها بالتركيز على العنصر النسائي، بما فيها إجازة أمومة استثنائية، وإجازات مدفوعة الأجر للموظفات للراحة في الحالات المتعلقة بالصحة النسائية، فضلاً عن برامج العمل المرنة، وبرامج الدعم والإرشاد المهني.