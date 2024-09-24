مصدري ومنتجي الخضار والفواكه تبحث التعاون مع بلغاريا



وبحث رئيس الجمعية مازن حمارنة مع سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة ميتين كازاك، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعميقها مع الجانب البلغاري.



كما تم خلال اللقاء بحث موضوع الصادرات الزراعية خلال فصل الشتاء ، حيث أبدى السفير البلغاري اهتمامه في منتجات التمور وزيت الزيتون الأردني ،مشيرا إلى ضرورة عقد لقاءات متواصلة ما بين الطرفين من خلال غرف التجارة للاتفاق على موضوع التبادل التجاري .



واكد الحمارنة بأن الأردن يمتلك العديد من مقومات الاستثمار أهمها الأمن والاستقرار الذي تحظى به المملكة بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، إضافة إلى الموارد البشرية الشابة والمؤهلة ودورها الكبير في ريادة الأعمال وتحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيطه،



وقانون الاستثمار جاء ضمن أفضل الممارسات العالمية، ووجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة التي تربط الأردن بالعديد من الدول لدخول السلع والصادرات إلى العديد من الأسواق العالمية.



وعلى هامش اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاءات مع الجهات المعنية بترويج الاستثمارات البلغارية إضافة إلى تنظيم زيارات لرجال أعمال من بلغاريا للتعرف على بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في المملكة.



من جهة اخرى التقى رئيس الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه" JEPA " مازن حمارنة اليوم المدير التنفيذي للشحن الجوي التجاري للملكية الاردنية خالد الخوالدة وبعض من اعضاء الجمعية المصدرين لبحث في أمور الشحن الجوي وفتح أسواق جديدة .



وياتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات مابين الطرفين على هامش مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمعية والملكية، حيث تهدف هذه المذكرة الى وجود شراكة استراتيجية بين الطرفين لتسهيل منتجات التصدير الاردنية وتسهيل عمليات الشحن الجوي خلال الخمس سنوات القادمة.