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السلط يستدعي شطناوي لتدريب حراس المرمى خلفا للشناق

9/24/2024 3:06:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - استدعى نادي السلط، مدرب حراس المرمى محمد شطناوي، للانضمام إلى الجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة ديان صالح، الذي يشرف على تدريب خلال الموسم الكروي الحالي.
وجاء استدعاء شطناوي، بعد استقالة مدرب حراس المرمى فادي الشناق، الذي رحل عن الفريق بسبب ظروف خاصة.
واجرى نادي السلط اتصالا مع شطناوي اليوم، من اجل استمزاج رايه في العمل ضمن الجهاز الفني، حيث أعلن شطناوي موافقته المبدئية، على أن يحضر تدريب اليوم، ومن ثم يجلس مع إدارة النادي للاتفاق على التفاصيل، خاصة المادية منها، قبل حسم موضوع انضمامه بشكل رسمي أو فشل الانضمام.
وسبق للشطناوي وأن مثل المنتخب الوطني لعدة سنوات، كما لعب مع عدة أندية ابرزها الحسين إربد والفيصلي، قبل أن يقتحم عالم التدريب.

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