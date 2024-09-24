السلط يستدعي شطناوي لتدريب حراس المرمى خلفا للشناق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - استدعى نادي السلط، مدرب حراس المرمى محمد شطناوي، للانضمام إلى الجهاز الفني لفريق كرة القدم
بقيادة ديان صالح، الذي يشرف على تدريب خلال الموسم الكروي الحالي.
وجاء استدعاء شطناوي، بعد استقالة مدرب حراس المرمى فادي الشناق، الذي رحل عن الفريق بسبب ظروف خاصة.
واجرى نادي السلط اتصالا مع شطناوي اليوم، من اجل استمزاج رايه في العمل ضمن الجهاز الفني، حيث أعلن شطناوي موافقته المبدئية، على أن يحضر تدريب اليوم، ومن ثم يجلس مع إدارة النادي للاتفاق على التفاصيل، خاصة المادية منها، قبل حسم موضوع انضمامه بشكل رسمي أو فشل الانضمام.
وسبق للشطناوي وأن مثل المنتخب الوطني لعدة سنوات، كما لعب مع عدة أندية ابرزها الحسين إربد والفيصلي، قبل أن يقتحم عالم التدريب.
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