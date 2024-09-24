إصدار جدول الدوري الممتاز للكرة الطائرة

إصدار جدول الدوري الممتاز للكرة الطائرة
التاريخ
9/24/2024 3:06:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
أصدر اتحاد الكرة الطائرة جدول منافسات وتعليمات الدوري
الممتاز الذي ينطلق في
الخامس من الشهر المقبل، بمشاركة 8 فرق ،
ويدافع شباب الحسين عن اللقب، الذي حمله في الموسم الماضي.
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