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أعراض وأسباب مرض يصيب العيون قد لا يعرفها الكثيرون

9/24/2024 3:06:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت الدكتورة أولغا أولانكينا، أخصائية طب العيون الروسية، إن أكثر من 500 ألف شخص في العالم يفقدون بصرهم سنويا بسبب الغلوكوما. وهو السبب الرئيسي لفقدان البصر في العالم.

الغلوكوما.. المرض الغدار

وتقول: "يزداد الضغط في حالة الغلوكوما "الزرق" داخل العين، ما يؤدي إلى حدوث تغيرات في الشبكية، التي فيها المستقبلات البصرية، ما يؤدي بالتالي إلى تلف العصب البصري الذي عبره تصل الصورة إلى الدماغ، وتنخفض حدة الرؤية ويمكن أن تتطور إلى العمى. وهذه التغيرات تحصل عادة في كلتا العينين".


وتحذر الأخصائية من أن الغلوكوما تصيب الصغار بما فيهم الأطفال دون الثالثة من العمر والكبار على حد سواء. حتى أن هناك حالات خلقية تتطور إما بسبب الخداج (ولادة مبكرة) أو بسبب تشوه في نمو العينين لدى الجنين. وذلك بسبب أمراض معدية، مثل الحميراء والحصبة وداء المقوسات وغيرها التي تصاب بها المرأة أثناء الحمل، أو بسبب التسمم بالمعادن الثقيلة والإشعاعات المؤينة كالتي تصدر من أجهزة الأشعة السينية.


وتقول: "يبدأ الغلوكوما غالبا من تلقاء نفسه، نتيجة عدم إزالة السائل من داخل العين، حيث أن تراكمه يؤدي إلى ارتفاع مستوى الضغط داخل العينين، ولكن إلى الآن لم يحدد سبب هذه الحالة. أما العوامل الأخرى فهي عيوب العين الخلقية وقصر النظر والاستعداد الوراثي والعمر والجنس، حيث أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالغلوكوما".


ووفقا لها، يمكن أن تسبب إصابة أو التهاب العين أو ورم داخل العين الإصابة بالغلوكوما. كما على خلفية بعض الأمراض المزمنة مثل داء السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض الغدد الصماء والربو القصبي يتطور المرض بسرعة.

وتقول: "الأعراض النمطية الأولى للغلوكوما هي ظهور بقع سوداء على محيط الرؤية: فالشخص الذي ينظر بصورة مستقيمة لا يمكنه تمييز بالرؤية المحيطية الأشياء القريبة منه. تظهر هذه البقع تدريجيا دون أن تسبب أي انزعاج في البداية، ولكنها تتوسع وتنتشر إلى الرؤية المركزية ويشعر الشخص بأنه ينظر عبر أنبوب يتضيق أكثر فأكثر، ولكن يمكن وقف تطور المرض بالعلاج، وبعكس ذلك يصاب الشخص بالعمى".


ووفقا لها، لا يمكن علاج المرض بصورة تامة لأن الخلايا العصبية المسؤولة عن وضوح الرؤية قد ماتت ولا يمكن استعادتها، ولكن يمكن وقف تطور المرض باستخدام قطرات خاصة وأدوية لتقوية العصب البصري وشبكية العين وتحسين الدورة الدموية. كما يمكن استخدام أشعة الليزر أو عملية جراحية في حالات معينة.


وتوصي الطبيبة، للوقاية من الغلوكوما بضرورة قياس مستوى الضغط داخل العينين كل ستة أشهر. كما يجب عدم تجاهل أي مشكلة في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية وظهور البقع السوداء وغيرها، واستشارة الطبيب المختص لتحديد سببها وهذه فرصة لاكتشاف الغلوكوما مبكرا ووقف تطور المرض.RT

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