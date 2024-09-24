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عقد ألماس من القرن الثامن عشر للبيع بـ 2.8 مليون دولار

9/24/2024 3:06:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) من المقرر طرح قلادة ألماس نادرة، يعتقد أنها مرتبطة بزوجة الملكة الفرنسية السابقة ماري أنطوانيت، للبيع في مزاد في نوفمبر تشرين الثاني بسعر يقدر بنحو 2.8 مليون دولار.


صُنعت هذه الجوهرة التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر، وتزن 300 قيراط، في العقد الذي سبق الثورة الفرنسية عام 1789، وشوهدت آخر مرة علناً في عام 1973 قبل بيعها ضمن مجموعة خاصة.


وتتكون القطعة من ثلاثة صفوف من الماس مع شرابات من الماس في كل طرف، وتم عرضها للجمهور لأول مرة منذ 50 عاماً يوم الاثنين في صالات عرض سوذبيز في لندن.

وقال أندريس وايت كوريال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمبيعات القطع الملكية والنبيلة في سوذبيز لأوروبا والشرق الأوسط ((كان يتم إعادة استخدام الماس دائماً، ولأن مناجم جولكوندا في الهند انقرضت في نهاية القرن الثامن عشر، فقد تم تفكيك معظم مجوهرات القرن الثامن عشر لمواكبة الموضة)).

وأضاف ((لذلك فإن العثور على جوهرة سليمة من القرن الثامن عشر بهذا الحجم والأهمية والعظمة من الماس، يعد أمراً نادراً للغاية)).


وتقول سوذبيز إنها تعتقد أن“بعض الماسات الموجودة في هذه الجوهرة تأتي من القلادة الشهيرة المرتبطة بJ((قضية القلادة))، وهي عملية احتيال حدثت في الفترة من 1784 إلى 1786 تضمنت سرقة عقد من الماس كان من المفترض أن يصل إلى ماري-أنطوانيت.


كانت القلادة مملوكة لماركيز أنجليسي، وهي عائلة أرستقراطية إنجليزية ويلزية، حيث ارتداها أفرادها في تتويج الملك جورج السادس في عام 1937 والملكة إليزابيث في عام 1953. - وكالات

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