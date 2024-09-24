الأمن يعثر على 100 ألف حبة مخدرات داخل حقيبة بساحة معبر العمري الحدودي

الأمن يعثر على 100 ألف حبة مخدرات داخل حقيبة بساحة معبر العمري الحدودي
التاريخ
9/24/2024 3:06:11 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ كوادر مكافحة المخدرات العاملة في معبر العمري الحدودي أثناء قيامهم بواجبهم داخل المعبر اشتبهوا بحقيبة ملقاة بإحدى الساحات، حيث جرى ضبطها وبتفتيشها عُثر داخلها على 100 ألف حبّة مخدرة .
وبوشرت التحقيقات وجمع المعلومات لتحديد المتورطين في القضية وإلقاء القبض عليهم .
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