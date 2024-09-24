Tuesday, 24 September 2024 11:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمن يعثر على 100 ألف حبة مخدرات داخل حقيبة بساحة معبر العمري الحدودي

9/24/2024 3:06:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ كوادر مكافحة المخدرات العاملة في معبر العمري الحدودي أثناء قيامهم بواجبهم داخل المعبر اشتبهوا بحقيبة ملقاة بإحدى الساحات، حيث جرى ضبطها وبتفتيشها عُثر داخلها على 100 ألف حبّة مخدرة .
وبوشرت التحقيقات وجمع المعلومات لتحديد المتورطين في القضية وإلقاء القبض عليهم .

MENAFN24092024000072011014ID1108710685

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث