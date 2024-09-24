أمهلت الصحة حتى 10/16.. قرار من نقابة الأطباء بخصوص لائحة الأجور

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعلنت نقابة الاطباء انها أنهت عملها بخصوص التعديلات المقترحة من قبل وزارة الصحة على الاجراءات الواردة والكشفيات في لائحة اجور 2024 ، وذلك على مدار شهرين كاملين وضمن لجان مشتركة بين الطرفين.
وعليه فقد قرر مجلس النقابة استمرار معالجة المرضى المؤمنين لدى شركات التأمين وكافة الجهات الدافعة للفاتورة العلاجية حسب التسعيرة المعتمدة من قبل النقابة وبطريقة الدفع المباشر مع إلزام الطبيب باعطاء فاتورة للمريض وذلك اعتبارا من تاريخ 2024/10/16 في حال لم تقم الوزارة بإصدار اللائحة المتفق عليها في الجريدة الرسمية وبحد أقصاه تاريخ 10/16.
إلى ذلك عمم الصندوق التعاوني للأطباء في بيان أصدره على الأعضاء اللالتزام بقرار النقابة.
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