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أمهلت الصحة حتى 10/16.. قرار من نقابة الأطباء بخصوص لائحة الأجور

9/24/2024 3:06:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعلنت نقابة الاطباء انها أنهت عملها بخصوص التعديلات المقترحة من قبل وزارة الصحة على الاجراءات الواردة والكشفيات في لائحة اجور 2024 ، وذلك على مدار شهرين كاملين وضمن لجان مشتركة بين الطرفين.


وعليه فقد قرر مجلس النقابة استمرار معالجة المرضى المؤمنين لدى شركات التأمين وكافة الجهات الدافعة للفاتورة العلاجية حسب التسعيرة المعتمدة من قبل النقابة وبطريقة الدفع المباشر مع إلزام الطبيب باعطاء فاتورة للمريض وذلك اعتبارا من تاريخ 2024/10/16 في حال لم تقم الوزارة بإصدار اللائحة المتفق عليها في الجريدة الرسمية وبحد أقصاه تاريخ 10/16.

إلى ذلك عمم الصندوق التعاوني للأطباء في بيان أصدره على الأعضاء اللالتزام بقرار النقابة.

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