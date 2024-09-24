الملك يترأس الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الملك يترأس الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
التاريخ
9/24/2024 3:06:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صل جلالة الملك عبدالله الثاني، عصر الثلاثاء، إلى مقر الأمم المتحدة، حيث يترأس الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين.
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