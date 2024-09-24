الصفدي يشارك بالاجتماع الوزاري التشاوري للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية



وبحث الاجتماع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة.



وأكد الوزراء خلال الاجتماع تضامنهم الكامل مع لبنان حكومة وشعباً، وإدانتهم للعدوان الإسرائيلي المتصاعد عليه، والذي أدى إلى سقوط مئات الضحايا والإصابات، وحملوا إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي قد يدفع إلى اشتعال حرب إقليمية، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.



واتفق الوزراء على أهمية التنسيق مع الدول الأعضاء في المجموعة الإسلامية خلال الأيام المقبلة، بغية توفير رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب العدوانية الإسرائيلية بشكل فوري.



كما شارك الصفدي، يوم أمس الاثنين، في الفعالية التي أقامتها وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حول حماية العاملين في المجال الإنساني.



وأكد الصفدي خلال الفعالية ضرورة توفير الحماية اللازمة للمنظمات الإغاثية والعاملين فيها، وخاصة "الأونروا" التي تقوم بدور استثنائي لا يمكن الاستغناء عنه في تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين في قطاع غزة.



وشهدت الفعالية، إعلان الأردن، وأستراليا، وسويسرا، وإندونيسيا، وسيراليون، والمملكة المتحدة، واليابان، والبرازيل، وكولومبيا، تشكيل مجموعة وزارية لحماية العاملين في المجال الإنساني، مختصة بدعم وتعزيز القانون الدولي الإنساني، واتخاذ إجراءات لحماية العاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاع.



وأكدت المجموعة الوزارية في بيان مشترك عقب الاجتماع، أن القانون الدولي الإنساني يُعد قاعدة أساسية لتخفيف المعاناة الإنسانية في الحروب، والحد من آثار النزاعات المسلحة وضبط سلوكيات الأعمال العدائية، ويشمل القانون بشكل خاص حماية المدنيين، بما في ذلك حماية واحترام العاملين في المجال الإنساني الذين يساعدون ويحمون ضحايا النزاع المسلح، ويقدمون الطعام والماء والرعاية الطبية التي يحتاجها المدنيون في مناطق النزاع للبقاء على قيد الحياة.



وأشار البيان إلى أن القانون الدولي الإنساني يتعرض لتقويض كبير، مما يؤثر على النزاعات الحالية والمستقبلية، "إذ كان عام 2023 هو الأكثر دموية للعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل 280 شخصاً منهم وأصيب المئات أو تم اختطافهم، ومن المتوقع أن يكون عام 2024 أسوأ".



واعتبر البيان أن غزة تُعد أخطر مكان على وجه الأرض للعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 300 عامل في المجال الإنساني منذ بدء الحرب.



وقال البيان إن المجموعة الوزارية ملتزمة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية، بحماية العاملين في المجال الإنساني، من خلال اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي 2730، لتعزيز الالتزام الدولي وترجمته إلى إجراءات تعكس الاتجاهات الحالية.



وقررت المجموعة الوزارية خلال اجتماعها السعي لإصدار إعلان بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني، وسيتم تطويره خلال الأشهر المقبلة، لتجسيد وحدة المجتمع الدولي بالتزامه بحماية العاملين في المجال الإنساني وترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات في جميع النزاعات الحالية والمستقبلية، على أن يتم دعوة جميع الدول للانضمام إلى هذا الإعلان.



وأكدت المجموعة الوزارية أن الأمين العام للأمم المتحدة سيدعم الإعلان ضمن جهوده لتحسين سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي 2730.



إلى ذلك، التقى الصفدي، نظيره وزير خارجية الاتحاد السويسري إيغنازيو كاسيس، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات.



كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.



وأكد الوزيران ضرورة حشد الدعم الدولي اللازم لوكالة "الأونروا" لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية وفق تكليفها الأممي لأكثر من 5،9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.



وعلى صعيد متصل، عقد الصفدي، ونظيريه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، ووزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو، اجتماع المشاورات الثلاثية الثاني بين الأردن ومصر واليابان على المستوى الوزاري بخصوص التعاون الثلاثي البيني وقضايا الشرق الأوسط، وفي مقدمها العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، أمس الاثنين، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وبحث الاجتماع ضرورة تكاتف الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يُسبب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين.



وبحث الوزراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدين ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701، للحؤول دون مزيد من التصعيد، والذي قد يدفع المنطقة إلى هاوية حرب إقليمية.



واتفق الوزراء على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر واليابان في مختلف المجالات.