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إرادة ملكية بقبول استقالة 5 أعضاء بمجلس الأعيان

9/24/2024 3:06:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة الذوات التالية أسماؤهم من عضوية مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 18/9/2024:


1. معالي الدكتور محمد حسين سعد المومني.
2. معالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني.
3. معالي الدكتور أحمد علي العويدي.
4. سعادة الدكتور خالد محمود محمد البكار.
5. سعادة السيد مصطفى نصر مصطفى الرواشدة.

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