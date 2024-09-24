إرادة ملكية بقبول استقالة 5 أعضاء بمجلس الأعيان

إرادة ملكية بقبول استقالة 5 أعضاء بمجلس الأعيان
التاريخ
9/24/2024 3:06:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة الذوات التالية أسماؤهم من عضوية مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 18/9/2024:
1. معالي الدكتور محمد حسين سعد المومني.
2. معالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني.
3. معالي الدكتور أحمد علي العويدي.
4. سعادة الدكتور خالد محمود محمد البكار.
5. سعادة السيد مصطفى نصر مصطفى الرواشدة.
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