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الأردن يعلن عودة شاحنات احتجزت في سورية منذ شهرين

9/24/2024 3:06:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، عن عودة الشاحنات الأردنية التي كانت قد احتُجزت في الأراضي السورية منذ حوالي شهرين.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، إن الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في دمشق وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأردنية عملت على عودة الشاحنات الأردنية الثلاث بعد أن كانت محتجزة من قبل تجارٍ في منطقة السويداء، وقد دخلت الشاحنات إلى الأراضي الأردنية اليوم وقد تسلمها أصحابها.

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