الأردن يعلن عودة شاحنات احتجزت في سورية منذ شهرين

الأردن يعلن عودة شاحنات احتجزت في سورية منذ شهرين
التاريخ
9/24/2024 3:06:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، عن عودة الشاحنات الأردنية التي كانت قد احتُجزت في الأراضي السورية منذ حوالي شهرين.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، إن الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في دمشق وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأردنية عملت على عودة الشاحنات الأردنية الثلاث بعد أن كانت محتجزة من قبل تجارٍ في منطقة السويداء، وقد دخلت الشاحنات إلى الأراضي الأردنية اليوم وقد تسلمها أصحابها.
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