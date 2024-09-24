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الميثاق الوطني: يؤكد دعمه لمواقف جلالة الملك تجاه العدوان على لبنان

9/24/2024 3:06:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الميثاق الوطني: يشيد بمضامين كلمة جلالة الملكة رانيا العبدالله.

الميثاق الوطني: الموقف الأردني الرسمي والشعبي منحاز للأشقاء في فلسطين ولبنان.

أكد حزب الميثاق الوطني دعمه المطلق لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه العدوان الغاشم المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في عموم فلسطين المحتلة وخاصة قطاع غزة، ودعم موقف جلالته تجاه دولة لبنان الشقيقة حكومةً وشعبًا ، والذي عبر عنها جلالته خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في ظل العدوان الغاشم على لبنان الشقيق والذي تسبب بوقوع مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.

هذا وأضاف الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع الدوري الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم الثلاثاء، أن مواقف جلالة الملك منذ بدء العدوان على غزة يقوم على المطالبة بإيقافه وعدم توسع دائرة الصراع في المنطقة؛ من خلال تحركات جلالته الدبلوماسية، وآخرها لقاءاته مع زعماء الدول والمسؤولين المشاركين في الاجتماع الدوري 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما وأشار الميثاق إلى انحياز الموقف الرسمي والشعبي الأردني للأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين ورفض كافة أشكال العدوان والوقوف إلى جانب الشعبين الشقيقين في مواجهة آلة الحرب التي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

من جانب آخر أشاد حزب الميثاق الوطني بمضامين كلمة جلالة الملكة رانيا العبدالله خلال مشاركتها في أعمال القمة النسوية التي عقدت قبل ايام في مدينة مونتريال الكندية بحضور شبابي يمثل 190 دولة وممثلين عن 250 منظمة، مشيراً إلى أن هذا الموقف يضاف إلى مواقف جلالتها السابقة من العدوان على قطاع غزة.

وقال الميثاق إن جلالة الملكة في كلمتها بعثت برسائل عديدة حملت قوة في الطرح والمصداقية؛ مدعمة حديثها بالحجج والشواهد عن معاناة الشعب الفلسطيني، وهو ما يُعزز الرواية العربية والإنسانية المساندة للفلسطينية في إطار التحركات الدولية والمطالبة بإيقاف الحرب على غزة واستهداف المدنيين وتدمير مقومات الحياة في القطاع، إضافة إلى أن جلالتها لم تتوقف عند تداعيات العدوان خلال عام ماضي وإنما تناولت تاريخ القضية الفلسطينية منذ عقود وتداعياتها على الفلسطينيين، مما أفقدهم الأمل في الحياة.

وأشاد الميثاق الوطني بما ذهبت إليه جلالة الملكة من وصف دقيق لقطاع غزة بــ "زنزانة خانقة" والذي اعتبره الحزب بالوصف الانساني الذي يحمل في معانيه جراح وآلام الأشقاء الفلسطينيين.

وجدد الميثاق الوطني مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على إجبار الاحتلال لوقف عدوانه الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف ولبنان، وعدم السماح لحكومة اليمن المتطرفة بجر المنطقة لحرب شاملة ستكون تداعيتها وخيمة على الأمن والسلم العالميين.

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